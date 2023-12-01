Найбільш нездорові страви на Різдво: рейтинг дієтолога

Різдво – це свято, яке зазвичай супроводжується пишним застіллям, та деякі страви можуть бути не надто корисними для вашого здоров'я. Тож їх краще замінити на інші, менш калорійні та жирні варіанти.

Якщо ви хочете сформувати не тільки смачне, але й корисне меню на Різдво, вам потрібно знати про страви, які варто би з нього виключити. Втім, ви все ще можете вживати деякі з них, якщо полюбляєте їх, та не забувайте слідкувати за порціями. Некорисними різдвяними стравами поділилася дієтологиня Фріда Харью.

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Вершкові супи

Якщо ви полюбляєте їсти вершкові супи у холодні зимові місяці, це зовсім не означає, що ця страва дуже корисна для здоров'я. Річ у тому, що велика кількість вершків робить такі супи висококалорійними, тож важливо не їсти надто багато цієї страви.

Та якщо ви хочете знайти менш калорійну заміну вершкового супу, ви можете натомість готувати супи на бульйоні і додавати до них більше різноманітних овочів.

Фруктові пироги

Звісно, вже з назви розуміло, що у цій страві досить багато цукру, тож фруктові пироги не будуть дуже поблажливими до вашої фігури. Зазвичай у страви додають досить багато цукру та сиропів, а це робить пироги багатими на жири.

Якщо ж ви хочете приготувати більш здоровий пиріг, відшукайте рецепти, у яких вершкове масло можна замінити на грецький йогурт – це допоможе зменшити вміст як жиру, так і калорій.

Пряники

Імбирні пряники – це страва, яка асоціюється із зимою та Різдвом, втім, їсти їх варто невеликими порціями, адже в них також не бракує доданого цукру та калорій.



Пряники можуть містити дуже багато калорій / Фото Pexels

Глінтвейн

Можливо, вам доводилося чути про користь червоного вина, і це справді може бути правдою, якщо вживати його нечасто та обмежено. Втім, у випадку з глінтвейном ви навряд чи отримаєте багато користі, адже зазвичай у цьому напої міститься досить багато цукру для підсолодження.

Та якщо ви готуватимете глінтвейн самостійно, ви зможете контролювати кількість цукру, який додаєте. Для того, щоб досягти найкращого смаку, ви можете натомість збільшити вміст кориці, апельсина та гвоздики у напої.