Самые нездоровые блюда на Рождество: рейтинг диетолога

Рождество – это праздник, обычно сопровождающийся пышным застольем, и некоторые блюда могут быть не слишком полезными для вашего здоровья. Поэтому их лучше заменить другими, менее калорийными и жирными вариантами.

Если вы хотите сформировать не только вкусное, но и полезное меню на Рождество, вам нужно знать о блюдах, которые следует из него исключить. Впрочем, вы все еще можете употреблять некоторые из них, если вы любите их, и не забывайте следить за порциями. Бесполезными рождественскими блюдами поделилась диетолог Фрида Харью.

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Сливочные супы

Если вы любите есть сливочные супы в холодные зимние месяцы, это вовсе не означает, что это блюдо очень полезно для здоровья. Дело в том, что большое количество сливок делает такие супы высококалорийными, поэтому важно не есть слишком много этого блюда.

Но если вы хотите найти менее калорийную замену сливочного супа, вы можете готовить супы на бульоне и добавлять к ним больше разнообразных овощей.

Фруктовые пироги

Конечно, уже из названия понималось, что в этом блюде достаточно много сахара, так что фруктовые пироги не будут очень снисходительны к вашей фигуре. Обычно в блюда добавляют достаточно много сахара и сиропов, что делает пироги богатыми жирами.

Если же вы хотите приготовить более здоровый пирог, отыщите рецепты, в которых сливочное масло можно заменить греческим йогуртом – это поможет уменьшить содержание как жира, так и калорий.

Пряники

Имбирные пряники – это блюдо, которое ассоциируется с зимой и Рождеством, впрочем, есть их стоит небольшими порциями, ведь в них также достаточно сахара и калорий.



Пряники могут содержать очень много калорий / Фото Pexels

Глинтвейн

Возможно, вам приходилось слышать о пользе красного вина, и это может быть правдой, если употреблять его нечасто и ограниченно. Впрочем, в случае с глинтвейном вы вряд ли извлечете много пользы, ведь обычно в этом напитке содержится достаточно много сахара для подслащения.

Но если вы будете готовить глинтвейн самостоятельно, вы сможете контролировать количество добавляемого сахара. Для того чтобы достичь наилучшего вкуса, вы можете увеличить содержание корицы, апельсина и гвоздики в напитке.