Як відростити довге волосся: список вітамінів і продуктів, які має знати кожна дівчина

Відростити волосся – процес довгий та складний, але його можна спростити, якщо знати, які саме вітаміни та продукти необхідні для нашого волосся.

Щоб відростити довге волосся, потрібно виробити деякі звички, які допоможуть волоссю ростим довгим та здоровим. Для цього треба включити в раціон продукти, які багаті на поживні речовини.

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"Деякі поживні речовини, які особливо корисні для стимулювання росту, сили та густоти волосся, включають білок, вітаміни групи B, вітаміни C і D, жири омега-3, колаген, цинк, біотин, залізо, рибофлавін", – зазначила лікарка Б'янка Тамбурелло.

Цинк

Цинк – відомий імуностимулюючий мінерал, відіграє важливу роль у здоров'ї шкіри та волосся. Виявлено, що дефіцит цинку пов'язаний з алопецією або випаданням волосся.

Вітамін C

Вітамін С діє як антиоксидант, допомагаючи захистити клітини організму, включаючи волосяні фолікули. Вітамін С також допомагає організму виробляти колаген, який сприяє зміцненню волосся.

Омега жирні кислоти

Жирні кислоти омега-3 сприяють сяйві шкіри та росту волосся. Дослідження показало, що протягом шести місяців прийому добавок, що містять жирні кислоти омега-3 та омега-6, спостерігалося зниження випадання волосся та покращення густоти волосся.



Вітаміни та продукти допоможуть росту волосся / Фото з Instagram Джіджі Хадід

Білок та Колаген

Білок є будівельним матеріалом всіх структур організму, включаючи волосся, тож є життєво важливою поживною речовиною, що сприяє росту волосся. Одним із білкових компонентів, який особливо важливий для красивого волосся, є колаген - структурний білок в організмі. Дослідження на тваринах, проведене в 2022 році, показало, що колаген сприяє здоровому зростанню волосся, а також запобігає їх випаданню.

Вітаміни групи В

Вітаміни групи B в цілому (їх кілька) і фолієва кислота пов'язані з запобіганням випадання волосся.

Вітамін Д

Дослідження 2016 року показало, що зниження рівня вітаміну D було пов'язане зі збільшенням частоти випадання волосся.

Залізо

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Рівень заліза також пов'язаний зі здоров'ям волосся. Метааналіз показав, що люди з низьким рівнем заліза частіше страждають від випадання волосся.

Вітамін А

Вітамін А відіграє вирішальну роль у розвитку волосяних фолікулів. Відповідно – це чудова харчова добавка для покращення здоров'я волосся.

Зверніть увагу, що регулярне включення цих продуктів у збалансований раціон – покращить загальний стан волосся, сприяючи уповільненню їх випадання і сприяючи їх росту: