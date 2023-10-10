3 ранкові вправи для втрати жиру на животі: вони діють миттєво

Правильний початок для може дати вам заряд енергії на цілий день, а ранкове тренування не тільки пробудить від сну, але й допоможе позбутися небажаних кілограмів. Вам достатньо буде робити всього кілька вправ щодня.

Якщо ви поставили перед собою мету спалити жир на животі, найкраще, що ви можете зробити – так це тренуватися з самого ранку. Так повсякденні справи не відволікатимуть вас від занять спортом і ви матимете більше енергії та сил на різноманітні вправи. Ідеальні вправи для схуднення у животі порадила експертка з фітнесу Алекса Меллардо.

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Велосипедні згинання

Основа схуднення у животі – це вправи для преса, і велосипедні згинання підійдуть для цього якомога краще. Це відмінний спосіб привести у тонус і прямі, і косі м'язи живота водночас, а скручувальні рухи можуть забезпечити комплексне тренування преса.

Для того, щоб виконати цю вправу, вам потрібно лягти на спину і покласти руки за голову, а ноги тим часом відірвати від землі. Лівий лікоть підтягніть до лівого коліна, а праву ногу витягніть перед собою. Після цього швидко змініть положення, притиснувши правий бік до правого коліна. Чергуйте сторони, наче ви обертаєте педалі.

Вправу варто робити у три підходи з 15 повтореннями на кожну сторону.

Планка

Планка – це основна вправа для тренування преса, і вона надзвичайно ефективна. Вона допомагає зміцнювати увесь корпус, зокрема прямі та косі м'язи живота та нижню частину спини.

Для того, щоб виконати планку, почніть вправу у положенні на передпліччях, лікті мають бути розташовані перед плечима. Переконайтеся, що ваше тіло утворює пряму лінію без згинів від голови до п'ят. Особливо уважно варто слідкувати за стегнами, щоб вони не провисали та не підіймалися надто високо.



Планка дуже корисна для спалювання жиру на животі / Фото Pexels

Під час утримання планки дихайте рівномірно і намагайтеся простояти в ній 20 секунд. Повторіть вправу тричі.

Присідання з вистрибуванням

Ця вправа може прискорити частоту серцевих скорочень та одночасно зміцнювати квадрицепси, підколінні сухожилля та сідниці. Окрім того, рух під час стрибка також задіює і прес.

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Виконання цієї вправи потрібно почати з положення присідання. Для цього розставте ноги на ширині плечей та опустіться на повну стопу. Присівши, вистрибніть з цього положення вгору та м'яко приземліться, повертаючись у присідання.

Повторювати стрибки потрібно 12 разів у три підходи.