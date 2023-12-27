Непомітні ознаки деменції, які можна побачити в очах: це потрібно знати

Деменція – це загальна назва для багатьох станів, що пов'язані з прогресуючим занепадом мозку. І, певно, перше, що у вас асоціюється з деменцією – це втрата пам'яті, проте це не завжди так.

Не завжди втрата пам'яті – це перша ознака деменції. Та словами кваліфікованого оптометриста Рошні Пателя, є і менш відомий симптом деменції, який може вразити ваші очі.

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Який симптом деменції можна помітити в очах

Часто поширену проблему, яка може з'явитися у ваших очах "не помічають" як симптом деменції. Саме тому оптометрист Патель говорить про те, що дуже важливо розпізнавати втрату зору як один з тривожних сигналів.

Чим старше ви стаєте, деменція та втрата зору стають все більш поширеними. Приблизно кожен дев’ятий чоловік старше 60 років живе з втратою зору, а приблизно кожен 11-й у цій віковій групі живе з деменцією,

– розповів Патель.

Та люди з деменцією можуть також мати симптоми втрати зору, спричинені мозком, навіть якщо їхні очі все ще здорові. Деменція може викликати чимало змін у мозку, зокрема і те, як мозок обробляє інформацію.



Втрата зору може бути ознакою деменції / Фото Pexels

Симптоми втрати зору може бути важко відрізнити від ознак деменції, адже захворювання можна легко сплутати та прийняти за ефект іншого. Саме через це важливо, щоб люди з деменцією регулярно перевіряли зір, оскільки тести можуть допомогти визначити захворювання очей. А це своєю чергою допоможе у лікуванні та допоможе запобігти втраті зору.

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Чимало досліджень також показують, що проблеми із зором можуть бути однією з "перших" ознак деменції. Зокрема, сканування сітківки, яке провели в Інституті неврології UCSF Weill, показало, що сітківка ока може виявити ключові зміни у кровоносних судинах, а вони можуть бути ключовими ознаками хвороби Альцгеймера.