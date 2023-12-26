На щастя, цього року немає блекаутів, тож нам не доводиться виходити на вулицю з ліхтарем в темний час доби. Та навіть попри це, взимку може статися відключення світлової лінії, а в такому випадку перестають освічуватися ліхтарі та світлофор.

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Та основні правила безпеки стосуються не лише випадків у містах. Досить часто в селах спостерігається відсутність освітлення, тож треба знати, як вберегти себе від поганих наслідків на дорогах чи узбіччих.

Правила безпеки в темний час доби

Взимку обирайте світлий одяг. Особливо це стосується днів з відключенням світла. Придбайте для себе флікери – це світловідбивальні елементи. Якщо у вас є домашні улюбленці – прикріпіть флікер на нашильник.

У темну пору доби темний одяг без флікерів помітний за 10 метрів, свілий одяг – за 40 метрів, а світлий одяг із флікерами – за 150 метрів.



Доповнюйте одяг світловідбивачами / Фото LetsBike

Завжди носіть з собою заряджений ліхтарик і телефон. Обов’язково переходьте дорогу тільки по пішохідних переходах і за можливості – разом з групою людей.

Будьте співчутливими до літніх людей, батькам із візочками чи до людей з інвалідністю, тому допоможіть їм перейти дорогу.

Які флікери обрати та куди кріпити

Обирайте флікери розміром від 15 см2 білого чи лимонно-жовтого кольору, адже вони є найбільш помітними.

Приліпіть флікери на рівні очей водія - на рюкзак, сумку шапку, одяг. Також їх можна прикріплювати на рухливі частини тіла: передпліччя, зап'ястя, щиколотки тощо. Поєднуйте в своєму образі знімні та незнімні світловідбивальні елементи.

Що треба робити та як виглядати в темний час доби: дивіться відео онлайн