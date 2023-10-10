Капуста може призвести до болю у животі: ось 3 причини

Капуста може бути важливим інгредієнтом для багатьох страв, окрім того, вона досить дешева. Та ви маєте знати про деякі побічні ефекти, які вона може спричинити та вживати її відповідально.

Капуста, звісно, є корисним доповненням до збалансованого раціону, та в деяких випадках вона може призвести до болю у шлунку чи навіть серйозних проблем із травленням. Про те, чому це відбувається, розповіла лікарка Дженніфер Логан.

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Капуста важка для перетравлення

Якщо щоразу після вживання капусти ви відчуваєте біль у шлунку, причина може бути у тому, що вона надто важка для вашої травної системи. Окрім того, часте вживання цього овочу може призвести до газоутворення.

Річ у тому, що листова зелень містить складний цукор, який називається рафіноза, і він важко перетравлюється організмом та часто призводить до здуття живота та болю під час того, як тіло розщеплює його.

Існують і інші продукти з високим вмістом рафінози, зокрема:

квасоля;

брюссельська капуста;

броколі;

спаржа.

Ще однією ймовірною причиною газоутворення є високий вміст клітковини у продукті – всього в одній порції свіжої нарізаної капусти є приблизно 2,2 грама клітковини.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Попри те, що ця речовина є дуже корисною для людського організму, у надто великих кількостях вона може призвести до спазмів і здуття живота.

Капуста може бути забрудненою

Якщо ж ваш біль у шлунку після вживання капусти супроводжується такими симптомами, як діарея чи блювота, ймовірно, ви отримали харчове отруєння.

Виявляється, навіть якщо ви купуєте в магазині очищену і упаковану капусту, у ній все одно можуть міститися шкідливі бактерії: сальмонела, стафілокок чи навіть кишкова паличка. Всі ці бактерії можуть призвести до харчових захворювань, тож переконайтеся, що ви ретельно самостійно очищаєте капусту перед вживанням.



В капусті можуть міститися шкідливі бактерії / Фото Pexels​

Ви маєте захворювання травної системи

Якщо ви маєте розлад травлення, наприклад, синдром подразненого кишківника, вам варто уникати частого вживання капусти, адже вона може погано перетравлюватися у вашому організмі. У такому випадку після страв з капустою ви можете відчути печію, нудоту та здуття живота.

У більшості випадків проблеми з травленням, які виникають через вживання капусти, швидко проходять самі собою. Втім, існують випадки, коли варто звернутися до спеціаліста. Наприклад, якщо харчове отруєння не проходить довше, ніж п'ять днів.