Картопля є важливим інгредієнтом багатьох страв, і є надзвичайно поживною та не надто дорогою, що робить її дуже популярним продуктом. І попри те, що картопля може надати вам потрібні білки та вуглеводи, вона може також бути шкідливою, якщо її готувати певними способами.

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Ви можете набрати зайву вагу

Сама собою картопля не є надто калорійною, проте розмір порції та спосіб приготування дуже сильно впливають на те, скільки ваги ви зрештою наберете. Окрім того, ви повинні зважати й на вашу особисту схильність до зайвої ваги. Пам'ятайте, що всього одна порція запеченої у вершковому маслі картоплі містить 323 калорії та 11,6 грама насиченого жиру.

Окрім того, збільшення ваги викликає і регулярне споживання картоплі фрі. Одне з досліджень The ​​American Journal of Clinical Nutrition показало, що споживання смаженої їжі, зокрема і картоплі, безпосередньо пов'язане з ризиками виникнення ожиріння.

Смажена картопля погіршує пам'ять

Виявляється, картопля може нашкодити навіть здоров'ю вашого мозку – втім, тут це також залежить від способу приготування.

Дослідження пов’язують смажену у фритюрі картоплю та інші смажені у фритюрі продукти з ослабленням концентрації уваги, посиленням погіршення пам’яті, а також посиленням запальних реакцій у мозку,

– поділилася дієтологиня та консультантка MomLovesBest Мері Вірц.



Смажена картопля шкідлива для пам'яті / Фото Pexels

Смажена картопля впливає на вашу пам'ять та розумову активність приблизно так само, як їжа і напої з високим вмістом цукру. Дослідження Journal of Nutritional Science довело, що люди, які вживали найбільше смаженої їжі, мали найнижчі результати у тестах на пам'ять та пізнання.

Ваша шкіра може швидко зістаритися

Винуватцем передчасного старіння шкіри може стати, знову ж таки, надмірне вживання смаженої картоплі. Зареєстрована дієтологиня Джона Бердеос розповіла, що олія, яка необхідна для смаження картоплі та інших продуктів, може утворювати шкідливі сполуки. що з віком тільки накопичуються у тілі людини.

Вживання занадто великої кількості цих продуктів може призвести до пошкодження клітин і запалення, що може прискорити процес старіння. Запальна реакція шкіри проявляється у видимих ​​ознаках ослаблення еластичності шкіри – зморшках, набряках і вуграх,

– поділилася дієтологиня.

Експерти стверджують, що набагато здоровішими і більш корисними варіантами будуть не смажена картопля, а запечена чи варена – вона може не тільки не принести шкоду вашому організму, але й дати йому необхідні вітаміни та мінерали.