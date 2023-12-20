Ці речі під час пробудження свідчать про серйозний розлад сну: зверніть на них увагу

20 грудня 2023, 17:42
Читать новость на русском

Джерело:

Express Health

Якщо ви прокидаєтеся і відчуваєте себе дивно і не дуже добре, це може бути симптомами більш великої проблеми, ніж звичайний недосип. Тож переконайтеся, що ви достатньо добре знаєте, наскільки насправді хороший ваш сон.

Виявляється, від 5 до 10% людей на планеті страждають від серйозного розладу сну, який заважає їм добре відпочивати. І деякі симптоми після пробудження можуть свідчити про те, що ви страждаєте від апное – стану, під час якого дихання людини під час сну зупиняється, а потім починається знову. І цей стан потребує серйозного лікування. 

Цікаво 7 продуктів з найвищим вмістом клітковини

Депресія

Дослідження вже давно пов'язують сон та настрій, особливо недосипання та депресію. Обидва захворювання мають спільні фактори ризику, тож з однією проблемою може прийти і інша. 

Тож якщо ви постійно відчуваєте тривожність та прокидаєтеся у поганому, пригніченому настрої, це може також свідчити і про апное сну. 

Болить щелепа

Скрегіт зубами вночі також називають бруксизмом, і він пов'язаний з такими факторами, як стрес та апное. Виявляється, кожна четверта людина, яка має звичку надто сильно стискати зуби уві сні, має апное. 

Досі у пошуках перевірених часом препаратів з доказовою ефективністю та мінімальним негативним впливом? Німецька компанія Heel вже про це подбала. Обирайте найкраще для себе та своїх рідних.

Першіння у горлі

Біль у горлі – це дуже поширений симптом звичайної застуди, яку дуже легко підхопити взимку. Проте якщо у вас немає жодних інших симптомів захворювання, але ви продовжуєте щоранку прокидатися із болем у горлі, це може свідчити про те, що він спричинений зовсім іншими причинами. 

І однією з них можуть бути розлади сну. 

Сухість у роті

Хропіння – це не єдина причина, через яку ви можете отримати біль у горлі та сухість у роті. Втім, це також може бути серйозною проблемою, адже хропіння та сопіння пов'язане з ротовим диханням.


Сухість у роті на ранок може бути спричинена розладами сну / Фото Pexels

Сонний параліч

Сонний параліч – це стан, під час якого ви не можете рухатися і говорити під час засинання чи пробудження. Це може бути страшним явищем, але здебільшого воно нешкідливі, і більшість людей не відчувають його більше, аніж раз чи два за все життя. 

Та якщо ви досить часто отримуєте сонний параліч, це може свідчити про наявність обструктивного апное уві сні. 

Автор: Марина Блохіна