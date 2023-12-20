Ці речі під час пробудження свідчать про серйозний розлад сну: зверніть на них увагу

Якщо ви прокидаєтеся і відчуваєте себе дивно і не дуже добре, це може бути симптомами більш великої проблеми, ніж звичайний недосип. Тож переконайтеся, що ви достатньо добре знаєте, наскільки насправді хороший ваш сон.

Виявляється, від 5 до 10% людей на планеті страждають від серйозного розладу сну, який заважає їм добре відпочивати. І деякі симптоми після пробудження можуть свідчити про те, що ви страждаєте від апное – стану, під час якого дихання людини під час сну зупиняється, а потім починається знову. І цей стан потребує серйозного лікування.

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Депресія

Дослідження вже давно пов'язують сон та настрій, особливо недосипання та депресію. Обидва захворювання мають спільні фактори ризику, тож з однією проблемою може прийти і інша.

Тож якщо ви постійно відчуваєте тривожність та прокидаєтеся у поганому, пригніченому настрої, це може також свідчити і про апное сну.

Болить щелепа

Скрегіт зубами вночі також називають бруксизмом, і він пов'язаний з такими факторами, як стрес та апное. Виявляється, кожна четверта людина, яка має звичку надто сильно стискати зуби уві сні, має апное.

Першіння у горлі

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Біль у горлі – це дуже поширений симптом звичайної застуди, яку дуже легко підхопити взимку. Проте якщо у вас немає жодних інших симптомів захворювання, але ви продовжуєте щоранку прокидатися із болем у горлі, це може свідчити про те, що він спричинений зовсім іншими причинами.

І однією з них можуть бути розлади сну.

Сухість у роті

Хропіння – це не єдина причина, через яку ви можете отримати біль у горлі та сухість у роті. Втім, це також може бути серйозною проблемою, адже хропіння та сопіння пов'язане з ротовим диханням.



Сухість у роті на ранок може бути спричинена розладами сну / Фото Pexels

Сонний параліч

Сонний параліч – це стан, під час якого ви не можете рухатися і говорити під час засинання чи пробудження. Це може бути страшним явищем, але здебільшого воно нешкідливі, і більшість людей не відчувають його більше, аніж раз чи два за все життя.

Та якщо ви досить часто отримуєте сонний параліч, це може свідчити про наявність обструктивного апное уві сні.