Виявляється, чимало людей їдять недостатньо клітковини протягом дня, особливо взимку, коли ви вживаєте менше овочів та фруктів. Втім, дієтологиня Емі Горін переконана, що вам просто необхідно вживати більше клітковини, якщо ви хочете підтримувати здоровий спосіб життя чи намагаєтеся скинути кілька кілограмів.

Цікаво 5 найкращих фруктів та овочів для підтримання здорового імунітету взимку

Скільки клітковини потрібно їсти щодня?

Можливо, ви не отримуєте достатньо клітковини у своєму раціоні. Ця проблема досить поширена, тож переконайтеся, що з'їдаєте достатньо овочів та фруктів протягом дня.

Жінкам віком від 31 до 50 років варто отримувати по 25 грамів клітковини щодня, а чоловікам того ж віку потрібно їсти приблизно 31 грам клітковини. І навіть якщо ви думаєте, що отримуєте цю кількість речовини, існує велика ймовірність, що це не так.

Приблизно 90% жінок та 97% чоловіків не дотримуються цих рекомендацій – здебільшого через те, що споживають надто багато обробленої їжі та шкідливих напоїв, у яких немає клітковини.

Які фрукти містять найбільше клітковини?

Вам вже відомо, що клітковину можна знайти в овочах та фруктах, а також бобових та цілозернових продуктах. Найпростіший спосіб отримати більше клітковини – замінити шкідливі солодощі на поживні і смачні фрукти. І Емі Горін поділилася чудовим списком найбільш поживних продуктів.

Авокадо

Всього в одній порції авокадо міститься 5 грамів клітковини. Цей вершковий зелений суперфуд може стати чудовим доповненням до вашого ранкового раціону. Тож якщо ви з'їдатимете приблизно 100 грамів на день, то отримаєте 7 грамів клітковини.

Їсти авокадо можна у вигляді гуакамоле, або ж просто нарізаним класти на канапки та тости. Також ви можете нарізати цей фрукт кубиками та класти його до різноманітних салатів чи навіть додавати до смузі.

Чорнослив

Якщо ви полюбляєте сухофрукти, то саме час запастися поживним і надзвичайно корисним чорносливом. Ці сушені фрукти насичені клітковиною – всього з трьох шматочків ви отримаєте 4 грами речовини. Саме через високий вміст клітковини чорнослив часто використовують для лікування закрепів.

Малина

Ця ягода має не тільки неймовірний смак, але й чимало корисних для організму властивостей. Насправді усі ягоди є чудовим джерелом і клітковини, і багатьох антиоксидантів та мікроелементів. Та у сімействі ягід малина все ж вирізняється найбільшою кількістю клітковини поряд із ожиною.



Малина містить дуже багато клітковини / Фото Pexels

В малині можна знайти і розчинну, і нерозчинну клітковину, і всього від однієї порції ви отримаєте 8 грамів речовини.

Зерна граната

Гранат – це чудовий фрукт, щоб додати його до зимового раціону, адже він містить дуже багато клітковини та чудово смакує. Їсти його можна просто зернами, або ж додавати у салати чи на тости – в будь-якому випадку фрукт принесе вам чимало користі.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Хурма

Хурма – це саме той фрукт, який допоможе вам і зміцнити імунітет у період застуд, і отримати чимало клітковини. Ці жовто-помаранчеві фрукти стають особливо смачними та насиченими саме у зимовий сезон.

І з'ївши всього одну хурму, ви отримаєте аж 6 грамів клітковини.

Ківі

Ківі – це одні з тих фруктів, які також мають бути на вашій полиці у холодильнику. Вони містять чимало ферментів, що прискорюють травлення, а також 5 грамів клітковини на один плід. До речі, ви могли про це не знати, але шкірка ківі також їстівна, тож не варто її остерігатися!