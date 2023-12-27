5 найкращих джерел клітковини, які точно варто додати до раціону

Недостатнє споживання клітковини може спричинити серйозний дефіцит корисних поживних речовин. Тож ви маєте знати, скільки клітковини на день вам потрібно споживати та з яких продуктів її найкраще отримувати.

Споживання клітковини може принести вам чимало потенційних переваг. Зокрема, це може покращити ваше здоров'я травлення, допоможе контролювати вагу, контролювати рівень цукру чи здоров'я серця. І дієтологиня Емі Гудсон розповіла, які продукти варто їсти.

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Сочевиця

Бобові – це та група продуктів, яка також включає сочевицю та нут. І бобові дуже відомі своїм вмістом білка, проте чимало людей забувають про те, що у цих продуктах також не бракує і клітковини.

Сочевиця є ключовим продуктом харчування для людей, які дотримуються вегетаріанської та веганської дієти. Бобові не тільки поживні, але і стійкі та багаті на важливі корисні речовини, наприклад, білок, фолієву кислоту, калій та залізо.

Авокадо

Авокадо – це справжній суперфуд, який може бути і намазкою для тостів, і гуакамоле, і начинкою для тако. У цьому продукті є дуже багато поживних речовин та здорової клітковини, яка буде вкрай корисна для вашого організму.

Окрім того, авокадо також допомагає підтримувати здоров'я вашого кишківника та покращити бактеріальну різноманітність у ньому. Авокадо є і одним з найбільш корисних джерел клітковини, і воно буде сприяти почуттю ситості та підтримуватиме травлення.



В авокадо міститься досить багато клітковини / Фото Pexels

Броколі

Перше, що вам потрібно знати – у броколі міститься як розчинна, так і нерозчинна клітковина, і кожна з них виконує певну роль у вашому організмі. Окрім того, у цьому продукті можна знайти і велику кількість інших поживних речовин, які будуть вкрай корисними для вашого здоров'я.

Всього у одній порції броколі ви знайдете 133% від добової рекомендованої норми вітаміну С, тож цей продукт точно варто додати до повсякденного харчування. Корисний він і у випадку, якщо ви хочете покращити стан своєї шкіри та зміцнити імунітет.

Вівсянка

Цей продукт, як і більшість інших видів цілого зерна, є чудовим джерелом клітковини. А за словами Емі Гудсон, особливо багато у вівсянці розчинної клітковини.

У продукті є і бета-глюкани, які пов'язані зі зниженням рівня холестерину, а це робить кашу надзвичайно корисною для здоров'я серця. Овес також сприятиме вашому відчуттю ситості та є хорошим джерелом енергії.

Втім, на цьому переваги продукту ще не закінчуються. Виявляється, споживання вівса може бути пов'язане з зниженням ризику багатьох серцево-судинних захворювань та запалень.

Чорниця

Якщо ви хочете збільшити кількість клітковини у своєму раціоні, то саме чорниця – це той продукт, який вам потрібний. Вона не тільки смачна і поживна, але й містить 4 грами клітковини на порцію і може підтримувати травлення та регулювати рівень цукру в крові.

Окрім того, що у ягоді є клітковина, чорниця також багата на антиоксиданти, зокрема антоціани, а вони пов'язані з деякими когнітивними перевагами та покращенням загального самопочуття.