5 лучших источников клетчатки, которые точно следует добавить в рацион

Недостаточное потребление клетчатки может привести к серьезному дефициту полезных питательных веществ. Поэтому вы должны знать, сколько клетчатки в день вам нужно потреблять и из каких продуктов лучше всего получать.

Потребление клетчатки может принести вам много возможных преимуществ. В частности, это может улучшить ваше здоровье пищеварения, поможет контролировать вес, контролировать уровень сахара или здоровье сердца. И диетолог Эми Гудсон рассказала, какие продукты следует есть.

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Чечевица

Бобовые – это та группа продуктов, которая также включает чечевицу и нут. И бобовые очень известны своим содержанием белка, однако многие люди забывают о том, что в этих продуктах также хватает и клетчатки.

Чечевица является ключевым продуктом питания для людей, соблюдающих вегетарианскую и веганскую диету. Бобовые не только питательны, но и устойчивы и богаты важными полезными веществами, например, белок, фолиевую кислоту, калий и железо.

Авокадо

Авокадо – это настоящий суперфуд, который может быть и намазкой для тостов, и гуакамоле, и тако начинкой. В этом продукте очень много питательных веществ и здоровой клетчатки, которая будет крайне полезна для вашего организма.

Кроме того, авокадо также помогает поддерживать здоровье кишечника и улучшить бактериальное разнообразие в нем. Авокадо является одним из наиболее полезных источников клетчатки, и оно будет способствовать чувству сытости и будет поддерживать пищеварение.



В авокадо содержится достаточно много клетчатки / Фото Pexels

Брокколи

Первое, что вам нужно знать – в брокколи содержится как растворимая, так и нерастворимая клетчатка, и каждая из них играет определенную роль в вашем организме. Кроме того, в этом продукте можно найти и множество других питательных веществ, которые будут крайне полезны для вашего здоровья.

Всего в одной порции брокколи вы найдете 133% от суточной рекомендуемой нормы витамина С, поэтому этот продукт точно следует добавить в повседневное питание. Полезен он и в случае если вы хотите улучшить состояние своей кожи и укрепить иммунитет.

Овсянка

Этот продукт, как и большинство других видов целого зерна, является отличным источником клетчатки. А по словам Эми Гудсона, особенно много в овсянке растворимой клетчатки.

В продукте есть и бета-глюканы, связанные со снижением уровня холестерина, а это делает кашу чрезвычайно полезной для здоровья сердца. Овес также будет способствовать вашему ощущению сытости и является хорошим источником энергии.

Впрочем, преимущества продукта еще не заканчиваются. Оказывается, потребление овса может быть связано с понижением риска многих сердечно-сосудистых заболеваний и воспалений.

Черника

Если вы хотите увеличить количество клетчатки в своем рационе, то именно черника – это тот продукт, который вам нужен. Она не только вкусна и питательна, но и содержит 4 г клетчатки на порцию и может поддерживать пищеварение и регулировать уровень сахара в крови.

Кроме того, что в ягоде есть клетчатка, черника также богата антиоксидантами, в частности антоцианами, а они связаны с некоторыми когнитивными преимуществами и улучшением общего самочувствия.