Природні продукти з колагеном: що треба їсти для молодої і здорової шкіри

Якщо ви хочете зберегти молодість шкіри та зробити її сяючою, варто подумати над тим, щоб додати деякі поживні продукти до свого раціону. Зокрема, потрібно вживати їжу, яка містить багато колагену.

Коли мовиться про модні дієтичні добавки, продукти з колагеном є одними з найбільш популярних. Та ви могли про це не підозрювати, але вам необов'язково купувати добавки, адже колаген можна отримати природним шляхом з деяких продуктів. Про те, що саме варто додати до меню, розповіла дієтологиня Крістіна Манян.

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Риба

Якщо ви хочете отримати колаген природним способом, то риба є одним із найкращих варіантів. Риб'ячий колаген засвоюється організмом найкраще, окрім того, у рибі ви також зможете знайти багато жирів омега-3 та високоякісного білка.

Ви можете додати до свого раціону лосось, анчоуси, сардини та будь-які інші види риби, які вам до вподоби.

Цитрусові

Існують продукти, які містять дуже багато вітаміну С, і це саме цитрусові. Спробуйте протягом зими споживати більше апельсинів, грейпфрутів. лимонів та лаймів. Вони не тільки допоможуть підтримати імунітет, але й відіграють важливу роль у процесі виробництва колагену в організмі.

Зверніть увагу й на те, що цитрусові можна додати до свого харчування у безліч різноманітних способів: ви можете додавати їх у салати, вичавлювати сік чи їсти цілими. У будь-якому випадку ці продукти допоможуть зберегти здоров'я шкіри, волосся та нігтів.

Яйця

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Яйця – це чудовий варіант продукту для сніданку, адже у них містяться пролін, цинк та сірка, а також вони допомагають утворювати колаген. Звісно, цинк міститься у яєчному жовтку, та навіть якщо ви слідкуєте за рівнем холестерину і вживаєте тільки білок, ви все ще можете отримати чимало проліну та сірки, які також підуть на користь вашому організму.



Яйця містять білок та інші поживні речовини / Фото Pexels

Квасоля

Квасоля – це чудове вегетаріанське джерело білка, який просто-таки необхідний для виробництва колагену в організмі. І окрім ряду амінокислот, що потрібні для утворення цієї речовини, із квасолі ви також можете отримати чимало корисної міді.