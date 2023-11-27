Природные продукты с коллагеном: что нужно есть для молодой и здоровой кожи

Если вы хотите сохранить молодость кожи и сделать ее сияющей, следует подумать над тем, чтобы добавить некоторые питательные продукты в свой рацион. В частности, нужно употреблять пищу, содержащую много коллагена.

Когда говорится о модных диетических добавках, продукты с коллагеном являются одними из самых популярных. Но вы могли об этом не подозревать, но вам необязательно покупать добавки, ведь коллаген можно получить естественным путем из некоторых продуктов. О том, что именно следует добавить в меню, рассказала диетолог Кристина Манян.

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Рыба

Если вы хотите получить коллаген естественным способом, рыба является одним из лучших вариантов. Рыбий коллаген усваивается организмом лучше всего, кроме того, в рыбе вы сможете найти много жиров омега-3 и высококачественного белка.

Вы можете добавить в свой рацион лосось, анчоусы, сардины и любые другие виды рыбы, которые вам нравятся.

Цитрусовые

Есть продукты, которые содержат огромное количество витамина С, и это конкретно цитрусовые. Попытайтесь в течение зимы потреблять больше апельсинов, грейпфрутов. лимонов и лаймов. Они не только помогут поддержать иммунитет, но и играют немаловажную роль в процессе производства коллагена в организме.

Обратите внимание и на то, что цитрусовые можно добавить в свое питание множеством различных способов: вы можете добавлять их в салаты, выжимать сок или есть целыми. В любом случае эти продукты помогут сохранить здоровье кожи, волос и ногтей.

Яйца

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Яйца – это отличный вариант для завтрака, ведь в них содержатся пролин, цинк и сера, а также они помогают образовывать коллаген. Конечно, цинк содержится в яичном желтке, и даже если вы наблюдаете уровень холестерина и употребляете только белок, вы все еще можете получить немало пролина и серы, которые также пойдут в пользу вашего организма.



Яйца содержат белок и другие питательные вещества / Фото Pexels

Фасоль

Фасоль – это отличный вегетарианский источник белка, который просто-таки необходим для производства коллагена в организме. И кроме ряда аминокислот, необходимых для образования этого вещества, из фасоли вы также можете получить немало полезной меди.