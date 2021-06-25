Яким має бути здоровий сніданок: приклади страв

Лікарі завжди наголошують, що сніданок – це важливий етап щоденного харчування. Його пропускати не можна, бо він дає енергію на весь день.

Нутриціологиня Катерина Йенсен навела приклади смачних і поживних страв для ранку.

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Жінка розповіла, що сама багато років мучалася зі сніданками. Зранку вона їла магазинний творог, каву з вершками або кашу швидкого приготування.

Не дивно, що моє обличчя і спина були покриті прищами всіх кольорів веселки, незважаючи на вік "під тридцять". Та й енергії вистачало максимум на 2 години, а потім мені знову хотілося їсти,

– згадала лікарка.

Вона зазначила, що сніданок повинен бути не тільки натуральним, але і ситним.

"Секрет ситності сніданку в стабілізації цукру в крові, в достатку клітковини і в так званій "поживній цінності". Під поживну цінність я розумію не кількість калорій, а багатство їжі на мінеральні речовини, корисні жири, білок і правильні вуглеводи", – сказала Катерина Йенсен.

Всі вони – це складові енергетичного балансу: ⠀

Білок постачає енергію і стимулює вироблення правильних гормонів, що відповідають за гарний настрій

Жири стабілізують цукор в крові

Правильні вуглеводи дають клітинам паливо для функціонування.

Чому ж важлива поживна цінність сніданку?

За словами лікарки, організму потрібно не тільки паливо, але й вітаміни з мінералами. Без них в клітині не відбудеться хімічний ланцюжок процесів "вироблення енергії з глюкози". Тут вкрай важливі вітаміни групи В, магній, цинк, залізо, хром, селен й інші речовини.

Згідно цієї інформації, очевидно, що сніданок з серії "бутерброд з сиром і маслом" не може наситити вас надовго. Як і вівсяна каша. У ній катастрофічно не вистачає жирів і білка,

– зазначила Катерина Йенсен.

Приклади корисних, швидких і смачних сніданків: ⠀