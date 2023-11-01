Пийте ці чаї, щоб знизити артеріальний тиск

Чай каркаде чи зелений чай можуть знизити артеріальний тиск. Вони сприяють розслабленню кровоносних судин та здоров’ю серцево-судинної системи.

Високий кров’яний тиск чи гіпертонія можуть призвести до різних серцево-судинних захворювань, включаючи хвороби серця, інсульт та інфаркти. І хоч люди лікуються за допомогою пігулок, втім чаї можуть покращити серцево-судинну систему.

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Дослідження, яке провели в 2019 році, показало, що активні компоненти чаю можуть розслабити кровоносні судини, покращити роботу артерій, зменшити запалення та допомогти регулювати певні процеси в організмі, які впливають на артеріальний тиск. Всього кілька видів чаю можуть допомогти контролювати високий кров’яний тиск.

Чай каркаде

Цей чай готують з висушених пелюсток квітки гібіскуса. Напій містить сполуки, включаючи антоціани та поліфеноли, які можуть допомогти розслабити кровоносні судини, що призводить до зниження артеріального тиску.

Дослідження 2019 року Trusted Source показує, що регулярне вживання чаю з гібіскусу пов’язане помітним ефектом зниження артеріального тиску.



Чай каркаде допомагає знинизити артеріальний тиск / Фото Pexels

Зелений чай

У зеленому чаї містяться катехіни, які пов’язані з різними перевагами для здоров’я, включаючи зниження артеріального тиску.

Дослідження Trusted Source 2023 року доводить, що регулярне вживання зеленого чаю справді впливає на зниження артеріального тиску.

Чай з ягід глоду

Проблеми із шиєю, тунельний синдром, проблеми із травленням, серцево-судинною системою та сном – це лише кілька проблем, з якими можуть зіткнутися професійні кіберспортсмени. Скоригувати деякі із цих проблем можливо. Розповідаємо у матеріалі , що для цього потрібно.

Такий чай п’ють для підтримки здоров’я серця, а це сприяє розширенню кровоносних судин, покращенню кровообігу та зниженню артеріального тиску.

Ромашковий чай

Цей чай готують із сухих квіток ромашки аптечної. Його використовують для розслаблення та зняття стресу, що може опосередковано сприяти артеріальному тиску.

Чай містить багато корисних сполук. Дослідження, проведені 2020 Trusted Source, підкреслюють, що чай містить протизапальну, антиоксидантну дію, захищає печінку та регулює рівень регулювання артеріального тиску.