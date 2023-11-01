Пейте эти чаи, чтобы снизить артериальное давление

Чай каркаде или зеленый чай могут снизить артериальное давление. Они способствуют расслаблению кровеносных сосудов и здоровью сердечно-сосудистой системы.

Высокое кровяное давление или гипертония может привести к различным сердечно-сосудистым заболеваниям, включая болезни сердца, инсульт и инфаркты. И хотя люди лечатся с помощью таблеток, чаи могут улучшить сердечно-сосудистую систему.

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Исследование, которое провели в 2019 году показало, что активные компоненты чая могут расслабить кровеносные сосуды, улучшить работу артерий, уменьшить воспаление и помочь регулировать определенные процессы в организме, влияющие на артериальное давление. Всего несколько видов чая может помочь контролировать высокое кровяное давление.

Чай каркаде

Этот чай готовят из высушенных лепестков цветка гибискуса. Напиток содержит соединения, включая антоцианы и полифенолы, которые могут помочь расслабить кровеносные сосуды, что приводит к снижению артериального давления.

Исследование 2019 года Trusted Source показывает, что регулярное употребление чая из гибискуса связано заметным эффектом понижения артериального давления.



Чай каркаде помогает снизить артериальное давление / Фото Pexels

Зеленый чай

В зеленом чае содержатся катехины, связанные с различными преимуществами для здоровья, включая снижение артериального давления.

Исследование Trusted Source 2023 года доказывает, что регулярное употребление зеленого чая действительно влияет на снижение артериального давления.

Чай из ягод боярышника

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Такой чай пьют для поддержания здоровья сердца, что способствует расширению кровеносных сосудов, улучшению кровообращения и снижению артериального давления.

Ромашковый чай

Этот чай готовят из сухих цветков аптечной ромашки. Его используют для расслабления и снятия стресса, что может косвенно способствовать артериальному давлению.

Чай содержит много полезных соединений. Исследования, проведенные 2020 Trusted Source, подчеркивают, что чай содержит противовоспалительное, антиоксидантное действие, защищает печень и регулирует уровень регулирования артериального давления.