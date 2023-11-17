Найкращі способи приготування овочів: рейтинг від експертів

Якщо ви часто їсте овочі, вам може здаватися, що ви отримуєте досить багато поживних речовин, та це не обов'язково так. Користь від цих продуктів дуже сильно залежить від способу, у який ви їх готуєте.

Коли ви перевіряєте харчову цінність продукту, ви, скоріш за все, звертаєте увагу на етикетку. Та з овочами зробити це набагато складніше, адже тут все дуже сильно залежить від того, як саме ви приготуєте продукти. Дієтолог Джеймі Лі Макінтайр розповів, як саме варто готувати овочі.

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Приготування на пару

Якщо ви готуєте овочі на пару – це один з найкращих способів, про які тільки можна подумати. Тож якщо ви хочете отримати максимальну кількість поживних речовин зі своїх овочів, вам точно варто спробувати готування на пару.

Не кажучи про одну тільки поживність, готування на пару дозволяє зберегти максимум смаку та кольору овочів, а також їхню форму та текстуру. Натомість готування у воді може призвести до вимивання багатьох вітамінів, зокрема і вітаміну С, який дуже важливий восени для підтримки імунітету.

Пасерування

Пасерування та смаження – це чудові варіанти, якщо ви хочете досягти найкращого аромату. Для смаження зазвичай використовують дуже високі температури, а пасерування вимагає слабкого вогню – так ви збережете більше поживних речовин, що могли би бути втрачені під час нагрівання.

Обережне приготування овочів на нижчому вогні є ключовим для зменшення ймовірності денатурації деяких водорозчинних вітамінів,

— поділилася дієтологиня Дженна Волпе.

Якщо ви додасте на пательню олію, це допоможе уникнути прилипання овочів, проте також збільшити біодоступність деяких речовин. Рослинні олії роблять каротиноїди та вітамін А, що міститься у багатьох овочах, більш доступними.

Мікрохвильовка

Якщо ви використовуєте мікрохвильову піч для приготування своїх овочів, то ви маєте знати, що це не тільки зручно, але і досить поживно. Втім, ця пічка все ж призводить до незначного зниження рівня вітаміну С в продуктах.

Та знищення вітамінів не таке відчутне через те, що їжа готується відносно швидко, а малий час приготування дозволяє зберегти більшість поживних речовин.

Мікрохвильова піч — хороший спосіб зберегти поживні речовини через короткий час приготування,

– розповіла дієтологиня Тіа Гловер.

Обсмаження

Якщо ви не любите приготування на воді чи олії, ви можете спробувати метод сухого обсмаження. Він не вимиває водорозчинні вітаміни, проте внаслідок нагрівання все-таки зменшує кількість поживних речовин у продуктах.



Смаження допомагає зберегти деякі вітаміни / Фото Pexels

Дієтологиня Крістіанна Гоцці вважає, що смаження – це чудовий спосіб зберегти вітаміни груп В та С, адже для приготування не використовується рідина.

Кип'ятіння

Ви могли думати, що відварення овочів дуже корисне, проте насправді воно займає найнижчу сходинку у рейтингу поживності. Все це через те, що під час процесу кип'ятіння води вимиваються майже усі поживні речовини, зокрема і водорозчинні вітаміни.