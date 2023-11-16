Користь бджолиного воску для волосся відома вже здавна. Вважається, що раніше його використовувала Клеопатра для того, щоб зробити своє волосся та шкірку красивішою. Використовували віск для волосся і у давньому Китаї. Як саме віск може допомогти волосся, розповів доктор медичних наук Фархаат Ріяз.

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Зволожує та ущільнює пасма

Бджолиний віск надзвичайно багатий на вітамін А, і саме він може зволожувати волосся, проте наразі для цього немає достатньої кількості наукових доказів. Вважається, що віск виступає герметиком та підтримує вологу в пасмах волосся.

Якщо ви маєте зламані або кучеряві кінчики волосся, віск може їх розгладити та покращити їхній стан.

Не викликає алергічних реакцій

Часто надмірне використання різноманітних продуктів для волосся може призвести до численних алергічних реакцій: висипів, почервоніння шкіри голови чи лущення. Та з воском такої небезпеки немає, адже це органічний продукт, який не містить токсинів.

Окрім того, він хімічно безпечний, і саме це робить віск таким чудовим варіантом для живлення волосся.

Сприяє росту волосся

Дослідження на тваринах виявили, що використання бджолиного воску на волоссі може збільшити довжину волосся у піддослідних вже протягом 30 днів.

Окрім того, бджолиний віск також допомагає рівномірно розподілити засіб для волосся на пасмах, тож його можна додавати і до ваших звичних засобів для укладки.



Бджолиний віск може пришвидшити ріст волосся / Фото Pexels

Допомагає заспокоїти деякі проблеми із шкірою голови

Одне з дуже поширених захворювань шкіри – це себорейний дерматит, який переважно вражає саме шкіру голови. Це захворювання може призводити до появи лускатих плям, роздратування шкіри та навіть хронічної лупи.

Та бджолиний віск може не тільки покращити цей стан, але і запобігти його появі. Для цього ви можете використовувати медову суміш, що містить бджолиний віск, і можете відчути помітні результати вже за два тижні.

Як використовувати віск

Візьміть невелику кількість бджолиного воску та розітріть його в руках, поки він не розтане від тепла, щоб полегшити нанесення на волосся. Кінчиками пальців втирайте віск у волосся, а для кращої фіксації зосередьтеся саме на кінчиках локонів.

Після того, як ви нанесете достатню кількість воску, обережно вкладіть волосся гребінцем чи щіткою. Для того, щоб полегшити використання воску, ви можете змішати його з кокосовою олією чи олією жожоба – так його буде простіше наносити.