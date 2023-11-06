Яка кава для організму є небезпечною: може викликати проблеми з печінкою

Ранкова кава – улюблений напій кожного з нас. Для того, аби кава приносила нам користь, а не шкоду, варто відмовитися від деяких видів напоїв, які лише шкодять нашому організмові.

Дієтологиня Світлана Фус розповіла про те, яку саме каву корисно пити, а якої треба уникати через її шкідливі властивості.

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Дієтологиня зазначає, що каву слід вживати у помірних кількостях, а ще треба вміти її правильно обирати та знати, як приготувати.

Краще купувати каву в зернах. Мелена втрачає частину свого аромату, тому найсмачніша буде подрібнена безпосередньо перед заваркою,

– зазначила Світлана Фус.

За її словами, краще уникати розчинної кави, яку отримують в результаті складних промислових процесів.

Найгірша кава типу 3 в 1 або розчинний капучино в пакетах. Там міститься багато цукру, шкідливих жирів та емульгаторів. Та й підсилювачі смаку і запаху, які додають в таку каву, можуть негативно відбитися на роботі печінки,

– додала дієтологиня.

А от натуральна кава для печінки не тільки не шкідлива, а в розумних кількостях корисна. Цю користь визначають наявність гіркоти і антиоксидантів в зернах. Втім пам’ятайте, що молоко і вершки, додані в каву, знижують активність кавових антиоксидантів, ускладнюють їх засвоєння організмом.

Також уникайте приготування кави способом заливання її окропом, тобто кави з плаваючою кавовою гущею. У такій каві багато дітерпенів – кафестола і кахвеола. Ці хімічні сполуки можуть підвищувати рівень "поганого" холестерину в крові і негативно відбиватися на роботі печінки.

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Убезпечити себе від кахвеолу і кафестолу ефективно допомагають паперові фільтри. При цьому через фільтр без перешкод проходять в напій цінні для здоров'я поліфеноли - антиоксиданти, що містяться в кавових зернах.

"Не кип'ятіть каву, так вона втрачає не тільки смак, але і користь. З неї виділяється більше шкідливих речовин, особливо з кави дрібного помелу, руйнуються ефірні масла з корисними антиоксидантами. Скло і якісна нержавіюча сталь – найбільш безпечні, нетоксичні матеріали. Використовуйте їх при заварюванні кави", – наголосила Світлана Фус.

Коли пити каву

Не пийте каву натщесерце, оскільки вона може подразнити слизову вашого шлунка. Не вживайте каву, коли в прийом їжі є м'ясо та інші продукти, що містять залізо.