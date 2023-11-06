Какой кофе для организма опасен: может вызвать проблемы с печенью

Утренний кофе – любимый напиток каждого из нас. Для того чтобы кофе приносил нам пользу, а не вред, стоит отказаться от некоторых видов напитков, которые только вредят нашему организму.

Диетологиня Светлана Фус рассказала о том, какой именно кофе полезно пить, а которого надо избегать из-за его вредных свойств.

Читайте также Эти 2 напитка с утра могут привести к проблемам с желудком.

Диетологиня отмечает, что кофе следует употреблять в умеренных количествах, а еще нужно уметь правильно выбирать и знать, как приготовить.

Лучше покупать кофе в зернах. Молотой кофе теряет часть своего аромата, поэтому самая вкусная будет измельчена непосредственно перед заваркой,

– отметила Светлана Фус.

По ее словам, лучше избегать растворимого кофе, получаемого в результате сложных промышленных процессов.

Худший кофе типа 3 в 1 или растворимый капучино в пакетах. Там содержится много сахара, вредных жиров и эмульгаторов. Да и усилители вкуса и запаха, которые добавляют в такой кофе, могут негативно отразиться на работе печени.

– добавила диетология.

А вот натуральный кофе для печени не только не вреден, а в разумных количествах полезен. Эту пользу определяют наличие горечи и антиоксидантов в зернах. Впрочем, помните, что молоко и сливки, добавленные в кофе, снижают активность кофейных антиоксидантов, затрудняют их усвоение организмом.

Также избегайте приготовления кофе способом заливки его кипятком, то есть кофе с плавающей кофейной гущей. В таком кофе много дитерпенов – кафестола и кахвеола. Эти химические соединения могут повышать уровень "плохого" холестерина в крови и отрицательно отражаться на работе печени.

Заботиться о своем здоровье и родных – легко, если выбираете Heel . Препараты этой компании сочетают немецкое качество, натуральный состав и проверенную эффективность. Здоровье – самая высокая ценность.

Обезопасить себя от кахвеола и кафестола эффективно помогают бумажные фильтры. При этом через фильтр беспрепятственно проходят в напиток ценные для здоровья полифенолы – содержащиеся в кофейных зернах антиоксиданты.

"Не кипятите кофе, так он теряет не только вкус, но и пользу. Из него выделяется больше вредных веществ, особенно из кофе мелкого помола, разрушаются эфирные масла с полезными антиоксидантами. Стекло и качественная нержавеющая сталь – наиболее безопасные, нетоксичные материалы. Используйте их при заваривании кофе", – подчеркнула Светлана Фус.

Когда пить кофе

Не пейте кофе натощак, поскольку он может раздражить слизистую вашего желудка. Не употребляйте кофе, когда в еде есть мясо и другие продукты, содержащие железо.