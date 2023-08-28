Частіше їжте чорнослив: він здивує своєю користю

Чорнослив містить у собі набагато більше поживних речовин, ніж свіжі сливи. Також він містить багато клітковини, яка корисна для травлення та здоров’я кишечника.

Велика вмісткість клітковини – це одна з найвідоміших переваг чорносливу. Кожній людині необхідно багато клітковини у своєму раціоні, але ті, хто бореться із запорами, схильні частіше вживати продукти з клітковиною.

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"Чорнослив і навіть чорносливовий сік – натуральні засоби від запорів, і це підтверджено дослідженнями", – зазначає дієтологиня Дженна Вольпе.

У дослідженні 2022 року чорнослив рекомендують як засіб від лікування хронічних запорів.

Чорнослив багатий на вітамін К і калій – два мікроелементи, які підтримують здоров’я кісток. Дослідження 2022 року показало, що 50-грамова порція чорносливу в день допомагає запобігти втраті мінеральної щільності кісток стегон і потенційно знизити ризик переломів стегна у жінок у постменопаузі.



Чорнослив є корисним для людини / Фото з I Stock

Зверніть увагу, що калій, який міститься у чорносливі, вважається однією з найкращих поживних речовин зниження артеріального тиску.

За словами дієтолога Меггі Мун додавання чорносливу до свого звичайного раціону — це один із способів підтримати здоров'я серця.

За даними дослідження 2021 року, у жінок у постменопаузі вживання 100 грамів чорносливу на день значно покращило загальний рівень холестерину та зменшило фактори ризику серцево-судинних захворювань.

Чорнослив є доволі ситним. Досдідження 2010 року показало, що чорнослив містить вищий індекс ситості, ніж хліб та печиво.