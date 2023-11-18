Як правильно обрати постільну білизну: важливі поради, які треба знати

Постільна білизна – важлива покупка, яка подарує нам зручність та забезпечить повноцінний відпочинок. Важливо обирати тканини, які "дихають" та є комфортними для сну.

Ні для кого не секрет, що організм людини найкраще відновлюється під час сну, пише 24 Канал. Тому для комфортного відпочинку так важливо обирати не лише ліжко й матрац, але і якісну постільну білизну, яка буде приємна нашому тілу.

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Перш ніж ви відправитеся в магазин, ми допоможемо вам зрозуміти, якою ж саме має бути хороша постільна білизна та яким тканинам варто віддати перевагу.

Щоб підібрати для себе ідеальну постільну білизну, варто враховувати всього кілька факторів – це тип матеріалу, якість тканини, її функціональність та дизайн.

Тип та якість тканини

Бавовна – це найпоширеніший матеріал, з якого шиють постільну білизну. Матеріал є зручним та прослужить вам багато років, а ще постільна білизна з бавовни вищої якості після прання стає ще зручнішою та м’якшою.

Бязь – одна з найбюджетніших тканин. Матеріал легко прати, він швидко сохне та не мнеться. Сатин вважається найкомфортнішою тканиною в постільній білизні. За своєю фактурою та виглядом він нагадує шовк. Комплект з сатину є зносостійким та коштує дешевше, ніж шовк.

Поплін можна розрізними серед інших тканин рубчастою фактурою. Постільна білизна з попліну є бюджетною, проте гігроскопічною, зносостійкою та кольоростійкою.

А от постільна білизна з матеріалу ранфорс не лише є дихаючою та екологічною, але й здатна підтримувати комфортну для тіла температуру незалежно від сезону.

Жатка – це міцний матеріал за яким дуже легко доглядати. Трикотажна білизна – еластична та зручна в користуванні. Вона повітропроникна та гігроскопічна.



Поради, як правильно обрати для себе постільну білизну / Фото Pexels

Повітропроникність

Якщо вам стає спекотно під час сну, то важливо зосередитися на купівлі постільної тканини, яка більше "дихає". Якщо ж ви схильні мерзнути, тоді зупиніть свою увагу на тканині, яка допомагає утримувати тепло тіла.

Гіпоалергенність

Людям, які страждають на алергію варто обирати для себе матеріал з антимікробними властивостями. Цей матеріал має бути природно стійким до пилових кліщів та плісняви.

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Якість

Часто в нас може виникнути спокуса придбати відносно недорогий спальний комплект, але важливо розуміти – що дешево, це не завжди про якість. Тому краще обирати матеріал, який вам довго прослужить.

Дизайн

Щоб забезпечити собі хороший сон, дизайн відіграє також важливу роль, адже погодьтеся, як же приємно лягати спати в улюблену постіль, яка нам візуально подобається. Саме тому важливо обирати постільну білизну згідно з власними вподобаннями. Це можуть бути однотонні ахроматичні кольори або ж яскраві та соковиті відтінки, чи постіль у принт – картатий чи квітковий.