Как правильно выбрать постельное белье: важные советы, которые нужно знать

Постельное белье – важная покупка, которая подарит нам удобство и обеспечит полноценный отдых. Важно выбирать ткани, которые "дышат" и комфортны для сна.

Ни для кого не секрет, что организм человека лучше всего восстанавливается во время сна, пишет 24 Канал. Поэтому для комфортного отдыха так важно выбирать не только кровать и матрас, но и качественное постельное белье, которое будет приятно нашему телу.

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Прежде чем вы отправитесь в магазин, мы поможем вам понять, каким же именно должно быть хорошее постельное белье и каким тканям следует отдать предпочтение.

Чтобы подобрать для себя идеальное постельное белье, следует учитывать всего несколько факторов – это тип материала, качество ткани, его функциональность и дизайн.

Тип и качество ткани

Хлопок – это самый распространенный материал, из которого шьют постельное белье. Материал удобен и прослужит вам много лет, а еще постельное белье из хлопка высшего качества после стирки становится еще более удобным и мягким.

Бязь одна из самых бюджетных тканей. Материал легко стирать, он быстро сохнет и не мнется. Сатин считается самой комфортной тканью в постельном белье. По своей фактуре и виду он напоминает шелк. Комплект из сатина износостойкий и стоит дешевле, чем шелк.

Поплин можно отлечить среди других тканей рубчатой фактурой. Постельное белье из поплина является бюджетным, однако гигроскопичным, износостойким и цветостойким.

А вот постельное белье из материала ранфорс не только дышащее и экологичное, но и способно поддерживать комфортную для тела температуру независимо от сезона.

Жатка – это прочный материал за которым очень легко ухаживать. Трикотажное постельное белье – эластичное и удобное в использовании. Материал воздухопроницаемый и гигроскопичный.



Советы, как правильно выбрать для себя постельное белье / Фото Pexels

Воздухопроницаемость

Если вам становится жарко во время сна, то важно сосредоточиться на покупке постельной ткани, которая больше "дышит". Если вы склонны мерзнуть, тогда остановите свое внимание на ткани, которая помогает удерживать тепло тела.

Гипоаллергенность

Людям, страдающим аллергией следует выбирать для себя материал с антимикробными свойствами. Этот материал должен быть естественно устойчив к пылевым клещам и плесени.

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Качество

Часто у нас может возникнуть соблазн приобрести относительно недорогой спальный комплект, но важно понимать – что дешево, это не всегда качество. Поэтому лучше выбирать материал, который вам долго прослужит.

Дизайн

Чтобы обеспечить себе хороший сон, дизайн играет также важную роль, ведь согласитесь, как приятно ложиться спать в любимую постель, которая нам визуально нравится. Именно поэтому важно выбирать постельное белье в соответствии с собственными предпочтениями. Это могут быть однотонные ахроматические цвета или яркие и сочные оттенки, или постель в принт – клетчатый или цветочный.