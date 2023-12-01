Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська розповіла про прості правила харчування в зимову негоду, які дозволять нам відчувати себе ситими й задоволеними.

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Вам треба обов’язково снідати, їсти й пити тепле (щоб зігрітися зсередини), а ще – не виходити з дому голодними!

Їжа та вітаміни

Дієтологиня радить робити акцент на термічній обробці: більше варіть, запікайте й тушкуйте, смаження зведіть до мінімуму.

У смажених стравах багато жиру, він викликає запалення у всьому організмі, а також у органах травлення (печінці, шлунку, кишківнику, підшлунковій залозі, жовчному міхурі) і є дуже калорійним, стимулює відкладення жиру,

– зазначила Оксана Скиталінська.

Якщо ж ви таки вирішили смажити, то робіть це на оливковій олії, на невеликому вогні. Щоб зменшити вміст жиру (в оладках, смаженій рибі тощо), промокніть їх паперовим рушником.

У зимову пору важливо вживати страви з овочів та коренеплодів (тушкована капуста, картопля запечена). У них міститься багато розчинної клітковини, яка зігріває шлунок та кишківник зсередини.



Взимку корисно вживати тушковану капусту / Фото Pexels

Крупи дозволяють нам довше відчувати ситість (гречка, перловка, пшоняна каша). Смачним доповненням до наших страв є квашені овочі. Це корисна їжа для профілактики ожиріння чи цукрового діабету. Дієтологиня також радить вживати овочі та ягоди (журавлину, буряк, моркву, капусту).

Додатково приймайте вітамін D та C, останній варто приймати з чимось кольоровим, щоб він засвоївся в організмі – із зеленим чаєм чи журавлиним морсом.

Якщо вам 50+, зверніть увагу на вітамін B12. З віком його виробляється менше, а від нього залежить виробництво клітин у крові, робота нервової системи, пам’ять. При дефіциті збільшується ризик депресій та деменції. Вітамін B12 є в яйцях, молочних продуктах, нежирному м’ясі, яловичій та курячій печінці, рибі,

– зазначила дієтологиня.

Омега-3 зменшують запалення, ризик утворення тромбів, сприяють збереженню психічного здоров’я. Омега-3 міститься в оселедці, скумбрії, горіхах та насінні льону.

Супи

Дієтологиня каже, що овочеві супи багаті калієм, який корисний для серця та запобігає набрякам. Суп на нежирному бульйоні містить глутамінову кислоту, яка дає відчуття задоволення та спокою, корисна для шлунка й кишківника та сприяє його загоєнню при запаленнях.



Овочевий суп є корисним у зимову пору / Фото Pexels

Випічка

Віддавайте перевагу прісному тісту, з мінімум жиру та цукру. Начинки вибирайте з ягід та фруктів.

Що добре впливає на метаболізм

Постарайтеся хоча б кожного дня виділяти час на активний рух. Це можуть бути прогулянки на свіжому повітрі, вправи вдома. Будь-яке фізичне заняття зменшує запалення та сповільнює процеси старіння.

Дуже важливо звертати увагу на сон. Не варто брати за звичку пізнє засинання та малу кількість сну. Виділяйте на сон 8-9 годин, провітрюйте ввечері спальню чи прогуляйтеся. Також прийміть на 5 хвилин теплу ванну чи душ. Це збільшить ваші шанси на хороший сон.