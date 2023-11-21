Найгірші продукти, щоб їсти ввечері: пояснення експерта зі сну

Вечеря – це дуже важлива частина вашого розпорядку прийому їжі, тому пропускати її точно не варто. Втім, важливо підібрати продукти, які не вплинуть негативно на ваш сон.

Їжа дає вам енергію, що вкрай потрібна для функціонування. Втім, вам точно варто уникати вживання деяких продуктів перед сном. Експертка зі сну Анджела Холідей-Белл поділилася найгіршими продуктами, які можна їсти перед відпочинком.

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Напої з кофеїном

Це може здатися очевидним, проте кава та газована вода, які містять кофеїн, точно не сприятимуть хорошому сну. Саме через це чимало людей починають свій день із горнятка кави: так вони отримують енергію та бадьорість.

Втім, чимало людей забувають про те, що у чаї теж є кофеїн, тож пити міцний чорний чай незадовго до сну – також не найкраща ідея. Не варто також вживати каву після обіду – хоч вам може здаватися, що до сну ще довго, насправді кофеїн діє протягом 8 годин.

Гостра їжа

Каррі вважається одним з найгірших продуктів для сну через те, що містить багато гострих спецій. Вживання гострої їжі може призвести до печії та кислотного рефлюксу, а це може заважати сну через фізичний дискомфорт, що ви відчуватимете під час лежання.

Дослідники вважають, що капсаїцин, сполука, що міститься в гострих продуктах, може бути однією з причин проблем зі сном,

– поділився психолог Майкл Бреус.

Алкоголь

Чимало людей споживають алкоголь саме ввечері, незадовго до сну, проте це може дуже негативно вплинути на ваш відпочинок. Навіть невелика кількість алкогольних напоїв може погіршити відпочинок та призвести до того, що ви прокидатиметеся серед ночі через сечогінний ефект напоїв.



Алкоголь може зіпсувати нічний відпочинок / Фото Pexels

Окрім того, алкоголь заважає вам поринути у швидкий сон – а це дуже важлива його фаза, яка допомагає регулювати настрій та покращувати збереження пам'яті.

Шоколад

Можливо, ви думали, що шоколад допомагає спати, і кілька його кубиків за вечерею будуть навіть корисними, проте це не так. Річ у тім, що цей продукт, особливо темний, дуже багатий на антиоксиданти. Окрім того, у ньому міститься деяка кількість кофеїну – стимулятора, що тільки збадьорить вас.

Тож подумайте двічі перед тим, як пити шоколадне молоко чи їсти морозиво з шоколадом ввечері – це може бути смачно, проте після цього ви навряд чи зможете швидко заснути.