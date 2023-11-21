Сало може бути чудовим доповненням до чималої кількості страв, проте багато людей уникають додавати його у меню через жирність та загальний імідж продукту. Та дієтологиня Тетяна Лакуста переконана, що сало може бути корисним, якщо вживати його в міру.

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Чим сало корисне для здоров'я

Невипадково сало іноді коштує дорожче за м'ясо – воно справді варте своєї ціни, тож важливо знати правдиві факти про нього та не виключати повністю зі свого раціону. Сало – це перш за все "їжа для виживання". Воно може роками зберігатися в солі, не псується, і дає потужне насичення під час важкої праці.

І ви можете бути здивовані, та сало є їжею середземноморської дієти, хоч і не входить у стандартний перелік. А втім, цей продукт надзвичайно багатий на омега-9, тобто олеїнову жирну кислоту, а саме вона не стимулює прозапальні процеси в організмі.

Сало потрібно споживати з обережністю / Інстаграм Тетяни Лакусти

Окрім того, сало є потужним стимулятором жовчі та скорочення жовчного міхура.

Сало може бути багате на омега-3. Тому якщо ви маєте вдома свиню - годуйте її ріпаком і отримаєте сало на 50% збагачене омега-3,

– розповіла дієтологиня.

Також Тетяна Лакуста вважає, що сало є їжею "для задоволення". Якщо ви любите поласувати підсоленим салом, краще зберегти цю закуску на кінець прийому їжі, коли ви вже будете ситі – так ви зможете уникнути переїдання.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Та попри чимало корисних властивостей сала, воно є високоенергійною їжею, тому вживати його потрібно в рекомендованих кількостях. Не варто їсти більше, ніж шматочок, за розміром як великий палець руки – тобто 20 – 30 грамів.

У складі сала є і холін, який корисний для зміцнення нервів; за допомогою холіну відбудовуються нервові оболонки та утворюється ацетилхолін – нейромедіатор, що може стабілізувати мозок під час стресу.