Чи можна їсти яєчну шкаралупу: відповідь вас здивує

Кожному з нас багато разів потраплялася яєчна шкаралупа разом з омлетом, смаженим чи вареним яйцем. Якщо ви ставили собі питання, що ж буде, якщо з’їсти яєчну шкаралупу, то ми маємо для вас відповідь.

Часом ми можемо й не помітити, як яєчна шкаралупа потрапляє в приготовлені нами яйця. Відчуваємо ми її вже під час хрускоту на зубах, або ж взагалі можемо не помітити, що з’їли її.

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Не переживайте, якщо невеличка частина потрапить у ваш організм, але й будьте обачними. Яєчна шкаралупа складається з карбонату кальцію, поширеної форми кальцію, який позитивно впливає на наші нігті, зуби та кістки, але вона також містить інші білки та мінерали.

У багатьох магазинах здорового харчування та харчових добавок, яєчна шкаралупа продається у вигляді порошку, що може бути особливо корисним для людей, які страждають на остеопороз. Ви також можете зустрічати в продажі мембранний порошок із яєчної шкаралупи, який, як доведено, сприяє здоров'ю суглобів.



Маленький шматочок яєчної шкаралупи вам не зашкодить / Фото Pexels

Втім, якщо ви таки відчуваєте яєчну шкаралупу між зубами, то краще її не ковтати, адже вона містить кілька неприємних наслідків. Якщо з'їсти гострі шматочки яєчної шкаралупи, можна подряпати або навіть проколоти горло. А якщо шматочки потрапили із сирого яйця, може виникнути ризик зараження бактеріями, такими як сальмонела.