Можно ли есть яичную скорлупу: ответ вас удивит

Каждому из нас много раз попадалась яичная скорлупа вместе с омлетом, жареным или вареным яйцом. Если вы задавали себе вопрос, что же будет, если съесть яичную скорлупу, то у нас есть ответ.

Порой мы можем не заметить, как яичная скорлупа попадает в приготовленные нами яйца. Чувствуем мы ее уже во время хруста на зубах, или вообще можем не заметить, что съели ее.

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Не переживайте, если небольшая часть попадет в ваш организм, но будьте осторожны. Яичная скорлупа состоит из карбоната. кальция, распространенной формы кальция, который оказывает положительное влияние на наши ногти, зубы и кости, но она также содержит другие белки и минералы.

Во многих магазинах здорового питания и пищевых добавок, яичная скорлупа продается в виде порошка, что может быть особенно полезно для людей, страдающих остеопорозом. Вы также можете встречать в продаже мембранный порошок из яичной скорлупы, который, как доказано, способствует здоровью суставов.



Маленький кусочек яичной скорлупы вам не повредит / Фото Pexels

Впрочем, если вы чувствуете яичную скорлупу между зубами, то лучше ее не глотать, ведь она содержит несколько неприятных последствий. Если съесть острые кусочки яичной скорлупы, можно поцарапать или даже проколоть горло. А если кусочки попали из сырого яйца, может возникнуть риск заражения бактериями, такими как сальмонелла.