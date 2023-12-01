Яку користь мають яєчні білки: ви могли цього й не знати

Яєчний білок є корисним для організму людини, оскільки він багатий незамінними амінокислотами, вітамінами, фолієвою кислотою, фосфором, селеном та цинком.

Дієтологиня Лорен Манакер розповіла, що яєчний білок є корисним для тих, хто сидить на дієті, адже він менш калорійний, аніж жовток.

Читайте також Овоч №1 для зниження рівня цукру в крові: дієтолог рекомендує

Вона зазначає, що яєчні білки є джерелом високоякісного білка і містять дуже мало жиру, що є перевагою для людей, які дотримуються дієти з низьким вмістом жирів.

У білій частині яйця міститься альбумін, який виконує багато важливих функцій. Він здатен побудувати та відновити тканини організму та зміцнити імунну систему.



Яєчний білок є корисним / Фото Pexels

Яєчний білок також допомагає "мобілізувати" речовини через кровотік, особливо гормони, ферменти, вітаміни та мінерали. Науковий працівник Кетрін Джервасіо каже, що це допомагає запобігти витоку рідини з кровоносних судин в інші тканини.

Вона розповіла, що без достатньої кількості альбуміну рідина може витікати з вашої крові та накопичуватися в легенях, животі або інших частинах тіла. Відповідно через це у нас може бути затримка води в організмі та набряки. Низький рівень альбуміну в крові може бути ознакою проблем зі здоров’ям – захворюванням нирок чи печінки.

Чи знали ви, що мити яйця – не зовсім корисно? У немитих яєць, виявляється, також є свої переваги – так вони зберігають природний захисний шар, що називається кутикула, і саме він запобігає розмноженню бактерій. Більше інформації читайте в матеріалі.