Їжа з минулого: як на наше здоров'я впливає те, що ми їли в дитинстві

Джерело:World Class
Вчені з'ясували, що негативний ефект від раціону, багатого жирами та "швидкими" вуглеводами, зберігається на роки вперед. Тож навіть, якщо дитяче захоплення фастфудом давно в минулому і тепер ви харчуєтеся правильно, приготуйтеся боротися з наслідками.
У дитинстві закладається фундамент всього подальшого життя; це стосується і здоров'я. Особливий вплив на те, яким воно буде в дорослому віці здійснює харчування – недавно це підтвердили вчені Каліфорнійського університету Riverside. Вони провели дослідження, вирішивши вивчити наслідки "західного" типу харчування з великим вмістом цукру і жирів в ранньому віці. Результати виявили, що такий раціон не зникає безслідною.
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Чому важливо харчуватися правильно з дитинства / Фото Pexels
Дослідження проводилося на лабораторних мишах. Їх розділили на кілька груп: першу забезпечили збалансованим раціоном, інша – вживала багато шкідливої їжі. До того ж кожна з груп отримала відповідну норму фізичної активності. В результаті у піддослідних, які харчувалися переважно вуглеводами, жирами та цукром, помітно знизилася кількість бактерій Muribaculum intestinale, що беруть участь у вуглеводному обміні. У тих мишей, які харчувалися правильно їх кількість, навпаки, – збільшилася. При цьому активність ніяк не вплинула на покращення стану групи, яка сиділа на "цукровій" дієті.
За словами Теодора Гарланда, еволюційного фізіолога в UCR, результати, отримані в дослідженні на мишах, в перерахунку на людські мірки такі: дієта, насичена цукром і жирами, призведе до змін мікробіому. Щоб відновити кількість корисних бактерій в кишківнику, може знадобитися до 6 років. Тому слід приділяти особливу увагу раціону дітей – це дозволить уникнути можливих проблем зі здоров'ям, коли вони подорослішають.