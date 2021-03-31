Здорова альтернатива: чим замінити масло, майонез та цукор

Перехід на правильне харчування розпочинається з маленьких кроків. Спершу – ви плануєте меню, згодом – зменшуєте розмір порцій, пробуєте виключити з раціону шкідливі продукти та шукаєте здорову альтернативу. І якщо зараз ви на цьому етапі – пропонуємо ознайомитися з нашим списком.

Звісно, цей перелік не означає, що ви повинні раз та назавжди відмовитися від хліба чи чипсів. Тим паче, що в дієтології існує планове порушення дієти (або чітміл), який дозволяє час від часу заправити салат майонезом та поснідати пластівцями.

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Хоча існує ймовірність, що перехід на здорові альтернативи виявиться настільки корисним, що ви навіть не захочете повертатися до старого плану харчування.

Авокадо замість вершкового масла

Попри те, що вершкове масло поступово реабілітується в очах прихильників здорового харчування, досі залишаються ті, хто віддає перевагу авокадо – продукту з високим вмістом поліненасичених жирних кислот, вітамінів А, С і D, заліза і магнію.

Правильне вибране, стигле авокадо – це універсальна річ, яка може використовуватися як для намазки, так і для смаження, заправок та соусів.

Фруктові чипси замість картопляних

На відміну від популярних картопляних чіпсів, снеки з фруктів не обсмажуються в маслі. Щоб надати їм хрускоту, виробники використовують дегідрадацію. Такий спосіб обробки дозволяє зберегти максимум корисних речовин і оригінальний насичений смак.

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Цільнозерновий хліб замість білого

Цільнозернові продукти разом з овочами, фруктами та бобовими становлять основу збалансованого раціону. Найпростіший спосіб збагатити раціон цільними злаками – віддати перевагу хлібу з не перетертих зерен пшениці, жита, кукурудзи або ячменю.

Природні підсолоджувачі замість сахарози

Столовий цукор – один з головних ворогів фігури та здоров'я загалом. Відтак, дієтологи рекомендують звернути увагу на природні цукрозамінники – фруктозу, сорбіт або стевію. Перша міститься у фруктах, овочах і меді. Сорбіт слід шукати в ягодах і сухофруктах, а стевія продається в подрібненому вигляді.

Йогурт замість майонезу

Завдяки своїй консистенції йогурт є прекрасною основою для експериментів з приправами, рослинними оліями, оцтом, горіхами та сухофруктами. На базі йогурту легко створити найрізноманітніші соуси, заправки та маринади.

Вівсянка замість сухих сніданків

Пластівці на сніданок – це швидко, зручно і занадто солодко. В одній порції кукурудзяних пластівців міститься чверть добової норми цукру, що фактично зводить нанівець всі переваги продукту. Інша справа – вівсянка. Головне в цій справі знайти ідеальне поєднання.