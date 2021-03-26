У міжсезоння наші організми особливо виснажені та вразливі перед респіраторними інфекціями. Ослаблений холодом організм відчуває дефіцит вітамінів. А через відсутність в раціоні повноцінного набору корисних продуктів, нам важко компенсувати нестачу.

З приходом весни на ринках та в супермаркетах можна знайти перші сезонні овочі. Намагайтеся купувати їх хоча б кілька разів в тиждень та з'їдати прості салати принаймні через день. Таким чином ви наситите організм вітамінами групи B, С, К.

Читайте також Як зміниться організм, якщо регулярно їсти салати

Якщо ви не впевнені, чого саме потребує ваш організм з приходом тепла – сміливо користуйтеся цим списком. Тут зібрані продукти, які забезпечать його базовими поживними речовинами.

Шпинат



Тости зі шпинатом / Фото Pexels

У шпинаті багато білка, йоду, заліза, клітковини, кальцію і магнію, а також вітамінів А, C і E. При цьому в 100 грамах шпинату міститься всього 23 калорії. Листя рослини виводять токсини, зміцнюють імунітет, покращують роботу підшлункової залози та кишечника.

При цьому використати шпинат варто якомога швидше. За 2 – 3 дні в холодильнику рослина втрачає корисні властивості та починає в'янути.

Лосось

Лосось – лідерів за кількістю незамінних жирних кислот омега-3 та омега-6, які подовжують тривалість життя. Також риба містить багато калію, фосфору, хрому, вітамінів В, РР і D. Відтак, вживання лосося зміцнює волосся, шкіру та нігті. З додаткових переваг – нормалізація рівню цукру та зниження ризику розвитку хвороби Альцгеймера.

Банани



Банани – найздоровіша альтернатива солодощам / Фото Pexels

Банани добре засвоюються організмом, швидко втамовують голод та відновлюють запаси енергії. 2 – 3 банани заповнюють денну норму калію і магнію, які корисні для роботи серця, мозку і м'язів.

Банани – найздоровіша альтернатива солодощам. Вони заспокоюють нервову систему і нормалізують рівень цукру в крові. Крім того, в бананах міститься триптофан. Ця речовина розщеплюється на серотонін, який підіймає настрій і викликає відчуття щастя.

Болгарський перець

За кількістю вітаміну С солодкий перець перевершує лимони та апельсини. Лише один великий перець покриває добову норму вітаміну Р, який захищає серце і судин. Регулярне вживання овоча нормалізує кров'яний тиск, поліпшує роботу кишечника та знижує ризик розвитку раку та інсульту. Також перець рекомендується при дерматитах і анемії.

Відмовитися від перцю варто людям з порушеннями шлунково-кишкового такту, оскільки він може провокувати подразнення слизової оболонки шлунка.

Горіхи



Горіхи уповільнюють старіння мозку / Фото Pexels

Горіхи – джерело антиоксидантів, легкозасвоюваного білка і вітамінів. Вони покращують пам'ять, знижують шкідливий холестерин і уповільнюють старіння мозку. До того ж в їх склад входять практично всі речовини, необхідні для здоров'я шкіри й волосся. Для того, щоб переконатися в цьому, спробуйте щодня з'їдати по 20 – 30 грамів горіхів.

Одним з найдоступніших вважається волоський горіх, який містить вітаміни С, B1, B2, РР, каротин, клітковину, солі заліза і кобальту. Якщо ви часто відчуваєте занепад сил або відчуваєте стрес, горіхи допоможуть відновити бадьорість.

Натуральний йогурт

Натуральний йогурт здатен нормалізовувати роботу шлунково-кишкового тракту та насичувати організм кальцієм, який необхідний для здоров'я кісток і зубів.

Вибираючи йогурт, зверніть увагу на етикетку: чим менше в ньому інгредієнтів, тим він корисніший. Якщо ж склад викликає сумніви, замініть його густим кефіром.

Чорниця



Чорниця стабілізує роботу серця / Фото Pexels

Антиоксидантні властивості чорниці важко переоцінити. Вона знижує запалення та уповільнює процеси старіння. Крім антиоксидантів, в чорниці багато калію, магнію, антоціанів, вітамінів К і С. Ці речовини покращують пам'ять, підвищують здатність до навчання та запобігають інфарктам.

Для тих, хто займається спортом, ягода корисна подвійно. Вона стабілізує роботу серця і прискорює відновлення м'язів після фізичних навантажень. А ось здатність чорниці покращувати зір – лише міф.

Броколі

Бета-каротин, вітамін К та аскорбінова кислота, які входять в склад броколі, роблять його незамінним продуктом на кухні. Також тут можна знайти кальцій, калій, залізо та фосфор. Словом, все, щоб назвати броколі збалансованим продуктом.

Овоч володіє протизапальним ефектом та зберігає здоров'я очей, а високий вміст клітковини допомагає нормалізувати травлення.

Помідори



Помідори допомагають підтримувати імунітет / Фото Pexels

В кожному помідорі міститься клітковина, пектин, каротин, вітаміни С і Е, всі вітаміни групи В, фолієва кислота. Завдяки цьому плоди допомагають підтримувати імунітет і швидко відновлювати сили, зміцнюють пам'ять, покращують стан шкіри та волосся. Вважається, що природний антиоксидант лікопін навіть володіє протираковими властивостями.

Водночас томати є агресивним продуктом. Вони можуть викликати запалення та алергію. Лікарі радять відмовитися від помідорів при жовчнокам'яній хворобі, гострих гастритах, гіпертонії та проблемах з суглобами.

Авокадо

Авокадо багате не вуглеводами, як інші продукти рослинного походження, а білками з мононенасиченими жирами. Останні допомагають контролювати апетит, виводять шкідливий холестерин і знижують ризик хвороб серця. До речі, за кількістю калію авокадо випереджає навіть банани. Цей мікроелемент відновлює водно-сольовий обмін в організмі та підвищує стресостійкість.