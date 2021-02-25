На зло лікарям: жінка втратила 35 кілограмів, щоб дізнатися справжній діагноз

Анонімна 54-річна користувачка Reddit опублікувала історію свого лікування. Впродовж року лікарі переконували жінку, що причиною всіх нездужань є зайва вага. Втім, діагностика, проведена після схуднення, показала, що медики поспішили з висновком.

Звернення до лікарів само по собі є напруженою процедурою. А якщо воно підкріплюється знеціненням та ігноруванням скарг пацієнта – можливі неочікувані наслідки. На щастя, історія про яку ми розповімо сьогодні має позитивний фінал. Жінка, скарги якої ігнорували впродовж року, все ж дізналася про першопричину порушень. Втім, щоб добитися результату, їй довелося пройти складний шлях.

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56-річна жінка, яка важила майже 100 кілограмів, сьогодні середньостатистична пацієнтка з вагою 61 кілограм:

Мені знадобився рік, щоб схуднути. Але найцікавіше, що саме стало мотивацією до цього рішення. Річ в тім, що кожен лікар, до якого я зверталася зі захворюваннями, звинувачував у моїх порушеннях зайву вагу.

Замість того, щоб почати лікування, лікарі стверджували, що в спазмах, сонливості, онімінні кінцівок, порушеннях рівноваги, проблемах з пам’яттю та інших тривожних симптомах, винна вага жінка.



Жінка скинула зайву вагу для отримання діагнозу / Фото Pexels

Пост, опублікований на Reddit, набрав 49,3 тисячі вподобань, а серед коментаторів можна знайти велику кількість людей з аналогічним досвідом. Більшість користувачів заявили, що неправильна діагностика та несвоєчасне лікування й дійсно загострюють захворювання, а думка, що погане самопочуття – це винна зайвої ваги, навіть призводили до смерті деяких пацієнтів, які так й не отримали вчасної допомоги.

Що виявили лікарі

Після свого схуднення, жінка повернулася в клініку. Більшість лікарів були в захваті від перевтілення та навіть вітали її з одужанням. Однак втрата ваги ніяк не покращила самопочуття жінки.

Після цього медики провели МРТ, полісомнографію та лапароскопію, чого не робили раніше. Дослідження та хірургічне втручання, показали що у пацієнтки вроджена аномалія Арнольда-Кіарі, набряк язичка в горлі, нарколепсія, виснаження обох яєчників та ураження нижніх відділів тонкої та товстої кишки. За словами жінки, лікарі могли запобігти розвитку патологій. якби комплексна діагностика була проведена хоча б рік тому.

Упереджене ставлення