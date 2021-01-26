Зроби це сама: 7 базових навичок для сучасних жінок

Перераховані навички допоможуть повністю контролювати будь-яку ситуацію та швидко адаптуватися до обставин. Опануйте їх і ви побачите, як швидко змінюється якість життя.

Джерело: The art of healthy living

Сучасна жінка має багато можливостей та може прожити своє життя так, як вважає за потрібне. Сьогодні жінка може бути юристкою, програмісткою, космонавткою, матір'ю, яка залишається вдома чи військовослужбовицею, яка йде захищати свою країну. Та навіть попри ці можливості жінки стикаються з безліччю побутових та технічних проблем, які не викладалися в школі та ігнорувалися батьками, адже це "не жіноча справа".

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На щастя, часи змінилися і сьогодні сучасні жінки з легкістю освоюються ці навички.

Розуміння фінансів



Чому важливо вести фінансовий облік / Фото Pexels

Не має значення заробляєте ви гроші, чи ні – вам потрібно контролювати свої фінанси. Знання, куди інвестувати, як зменшити витрати на продукти, як порахувати податки з зарплатні, як не залізти в кредити і вчасно їх погасити чи як запланувати вихід на пенсію – це те, що допоможе вам потрібно чітко розпоряджатися доходами. Такий підхід не лише збільшить вашу стабільність, але й допоможе відчути фінансову незалежність, адже ніхто не розпланує ваші витрати краще, аніж ви самі.

Розуміння контрактів

Будь-яке підписання контракту (навіть під час оренди квартири), не повинно викликати у вас стрес. Ознайомтеся з нормами складання документів, дізнайтеся, як правильно прочитати кожен пункт та не пропускайте деталей. Отримавши базу, ви перестанете соромитися перепитувати про речі, які залишилися незрозумілим чи заявити про знайдену помилку.

Технічне обслуговування будинку



Чому важливо вникати в технічні моменти ремонту / Фото Pexels

Щоб заощадити гроші та час на дзвінки столяру, електрику або сантехніку кожного разу, коли щось у вашому домі перестає працювати, вам потрібно навчитися елементарного обслуговування будинку. Придбайте основні інструменти для ремонту: плоскогубці, молоток, викрутки та рулетку. Пробуйте розкручувати поламані речі та звірятися з інструкціями в інтернеті.

Звичайно, деякі речі краще залишити професіоналам. Та, знаючи про причину поломки, ви допоможете електрику чи сантехніку впоратися з роботою значно швидше.

Навички водіння та обслуговування авто

Близько 60% водіїв не знають, як змінити шину. Не будьте такою ж безвідповідальною та опануйте основні принципи обслуговування авто. Хто ж знає, коли ви застрягнете з пробитим колесом на порожній дорозі.

Кібербезпека



Навички кібербезпеки / Фото Pexels

Сьогодні все робиться в Інтернеті, тому вам потрібно освоїти поняття кібербезпеки. Бережіть свої рахунки та дані в надійних сховищах, а також:

1. Створюйте надійні паролі

потурбуйтеся, щоб він налічував 12 символів,

комбінуйте цифри, символи, великі та малі літери,

не обмежуйтеся словами, які можна знайти в словнику: вигадуйте абревіатури, видозмінюйте звичні терміни, розбивайте їх цифрами.

2. Використовуйте багатофакторну автентифікацію

Декілька шарів автентифікації значно підвищують рівень безпеки.

3. Ніколи не залишайте пристрої без нагляду

4. Не клікайте на підозрілі посилання

5. Остерігайтеся громадських або відкритих бездротових мереж

Жоден загальнодоступний Wi-Fi не є на 100% безпечним, тому завжди зважуйте ризики, перш ніж під'єднати свій пристрій до відкритої мережі.

6. Перевіряйте одержувача при здійсненні онлайн-платежів

Кулінарія

Незалежно від вашого способу життя та кар’єрних цілей, кожна людина повинна знати, як приготувати собі збалансовану їжу. Ви можете потренуватися в декількох фірмових стравах, на які можна покластися, коли ви зголоднієте, або, коли до вас завітають друзі.