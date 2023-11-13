Ранкові звички від довгожителів: вони покращать вашу рутину

Якщо ви хочете покращити свої дні, важливо подумати про те, що ви робите зранку, адже саме ця частина розпорядку задає настрій на цілий день. А правильна рутина може ще й подовжити ваше життя.

Звісно, кожна людина має розпорядок дня, та більшість людей намагаються його покращити протягом всього життя. Тож, ймовірно, варто взяти приклад з рутини довгожителів, адже зазвичай вона складається зі здорових і корисних звичок. Про те, що саме варто робити вранці, розповів дослідник "блакитних зон", де й живуть довгожителі, Ден Бюттнер.

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Починайте ранок з поживного сніданку

Найкращий сніданок, який ви можете вжити вранці – це миска вівсянки. Саме її часто споживають довгожителі, особливо у холодні місяці року. Та важливо обрати правильний сорт вівса: найкращим для здоров'я буде той, що повільно готується, а не запарюється кип'ятком.

Окрім того, для збільшення поживності каші ви можете додати до неї трохи мигдалю чи інших подрібнених горіхів. Приготування такого сніданку не займе багато часу, проте дасть вам заряд енергії для продуктивної роботи.

Проведіть трохи якісного часу з близькими

Ранки можуть бути зайнятими, проте перед тим, як братися до роботи, спробуйте приділити трохи часу спілкуванню зі своєю родиною чи партнером. Люди у блакитних зонах є професіоналами у тому, щоб ставити родину на перше місце.

Ден Брюттнер вважає, що концентрація на своїй родині також може бути однією з причин довголіття та психологічного благополуччя.

Випийте кави

Чимало людей у блакитних зонах починають свій день з чашки кави, але не додають до неї цукру та вершків. Окрім того, численні наукові дослідження показують, що кава допомагає збадьоритися вранці та тримати цю енергію весь день.



Кава допомагає прокинутися / Фото Pexels

Кава також допомагає підвищити настрій та боротися з стресом; антиоксиданти у напої можуть зменшити запалення.

Визначте наміри на день

Дослідження показують, що люди похилого віку, які ставлять наміри на день, як правило, живуть довше за людей, які цього не роблять. Тож починати день з постановки цілей – це корисна та здорова звичка, яку варто перейняти і собі, адже вона може продовжити ваше життя.