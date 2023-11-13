Схуднення – це довгий, важкий та індивідуальний процес, тож не варто очікувати миттєвих результатів. Втім, не зайвим буде переконатися, що ви робите все правильно та не саботуєте власну втрату ваги погано підібраним раціоном чи планом тренувань. Про те, яких помилок часто припускаються під час схуднення, розповіла клінічна дієтологиня Авів Джошуа.

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Надто багато кардіотренувань

Так, ви можете бути здивовані, та багато тренувань – не завжди найкраще, що ви можете зробити для свого здоров'я. І кардіотренування також є важливою частиною схуднення, адже вони підтримують здоров'я серця. Та якщо у спортзалі ви будете займатися тільки ними, це може призвести до деяких негативних наслідків.

Кардіотренування робитимуть ваше тіло більш зосередженими на витривалості, і ваше тіло почне накопичувати енергію у вигляді жиру, щоб палива будо достатньо, аби підтримувати працездатність.

Окрім того, часті кардіотренування можуть підвищити ваш апетит та зробити вас більш сприйнятливими до шкідливих перекусів та переїдання.



Велика кількість кардіотренувань може сприяти набору ваги / Фото Pexels

Ви не займаєтеся важкою атлетикою

Тож якщо ви займаєтеся тренуваннями, але це не призводить до втрати ваги, спробуйте замінити кардіотренування на важку атлетику. Вона не тільки допоможе вам ефективно та швидко втратити жир на тілі, але й ви зможете наростити м'язову масу.

Пам'ятайте про те, що м'язи спалюють більше калорій, тож вони потрібні вам для активного схуднення. Та якщо ви не хочете повністю відмовлятися від кардіотренувань, ви можете додати до свого розпорядку інтервальні тренування – тобто виконання коротких серій інтенсивних силових тренувань між вашим звичним заняттям спортом.

Ви не відновлюєтеся після тренування

Ви могли цього не знати, та відновлення і відпочинок після тренування часто важливіші за саме заняття спортом. Тільки достатній час для відновлення дасть вам енергію для наступного тренування, а відсутність відпочинку зроблять вас менш працездатними.

Тож якщо ви тренуєтеся часто, подумайте над тим, щоб у різні дні займатися різними групами м'язів – так ваше тіло зможе відновитися ефективніше.

Не балансуєте їжу

Часто люди вважають, що заняття спортом дають їм можливість їсти все, що заманеться, та це не найлегший шлях до схуднення. Вам варто слідкувати за тим, яку їжу ви використовуєте як паливо, щоб не з'їдати більше, ніж ви витрачаєте.

Водночас не можна споживати надто мало калорій, адже так ви не зможете контролювати свою вагу та силу під час фізичної активності. Для того, щоб збалансувати свій раціон, намагайтеся додати до нього якомога більше фруктів, овочів, цілозернових продуктів та білка з горіхів, яєць, насіння та морепродуктів.



Харчуватися потрібно збалансовано / Фото Pexels

Окрім того, намагайтеся зменшити кількість доданого цукру, який ви споживаєте протягом дня.

Недостатня кількість води

Для того, щоб втрачати вагу, вам потрібно постійно зволожувати свій організм водою. Саме питна вода допоможе вам знизити споживання калорій та контролювати масу тіла.

Окрім того, вода має ще кілька переваг для здоров'я:

допомагає позбутися шлаків;

змащує та амортизує суглоби;

запобігає зневодненню;

регулює температуру тіла.

Недостатній сон

Можливо, сон – це зовсім не те, про що ви думаєте, коли намагаєтеся втратити вагу. Та постійний недосип може дуже серйозно вплинути на набір зайвої ваги.

Дорослій людині в середньому потрібно від 7 до 9 годин повноцінного нічного сну, тож спробуйте нормалізувати свій графік та відпочивати щоночі. Саме під час сну виробляються гормони, які допомагають регулювати голод та відчувати насичення.