11 добавок та трав для відновлення гормонального балансу

Ендокринні порушення – поширена проблема, яка провокує інтенсивні ПМС, надмірну втому, болісні спазми при менструації. З подібними симптомами стикаються 8 з 10 жінок, однак більшість з них навіть не підозрюють про наявність проблеми.

Більшості з нас здається, що гормони – настільки складна тема, що навіть немає сенсу починати її вивчення. Утім, зацікавленість науковими статтями в комплексі з вчасними консультаціями в ендокринологів, здатна вчасно запобігти розвитку ускладнень, наприклад, втраті волосся, різкій зміні ваги або труднощам з зачаттям дитини.

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Лікарі можуть призначити дієтотерапію, гормональну терапію або оперативне втручання. Однак найпоширенішою методикою лікування вважається прийом вітамінів.



Як відновити гормональний баланс / Фото Pexels

Зібрали 11 найдієвіших трав та добавок, які допоможуть налагодити гормональний баланс

Вітамін С

Сара Готфрід, авторка книги "The Hormone Cure", наголошує, що вітамін С ефективний для усунення найпоширеніших гормональних дисбалансів. Крім цього, вітамін С використовується для зменшення симптомів депресії, підвищення імунітету та активнішого вироблення гормонів.

Якщо у вас виявлено виснаження надниркових залоз чи інший гормональний дисбаланс, що провокує підвищену тривожність та перепади настрою, прийом вітаміну С допоможе стабілізувати ваш емоційний стан.

Глутатіон

Це один з найважливіших антиоксидантів, який відповідає за кожен клітинний процес в організмі. Глутатіон підтримує детоксикаційні органи, захищаючи їх від запалення та накопичення токсинів. Без нього тіло не зможе ефективно виводити отруйні речовини, внаслідок чого постраждає імунна система.

Проблема більшості добавок глутатіону полягає в тому, що вони не засвоюються при пероральному застосуванні. Існує варіант вводити речовину за допомогою ін'єкцій, однак така терапія повинна призначатися виключно лікарем та проходити під його наглядом.

Солодка

Ця рослина вважається опорою надниркової залози, яка нерідко призначається для відновлення їх функцій, а також для підвищення рівня кортизолу та усунення інших гормональних дисбалансів.

Солодка імітує дію кортизолу, подібно до того, як естрогенні рослини, наприклад лаванда, можуть імітувати естроген. Якщо ви зіткнулися з втомою наднирників, спробуйте доповнити терапію коренем солодки. Щоб не нашкодити роботі кишечника, розпочинати лікування варто з низьких доз та робити тривалі перерви між курсами.

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Розторопша



Які трави допомагають відновити гормональний баланс / Фото Pexels

Одна з багатьох функцій печінки – виведення зайвої кількості гормонів. Якщо печінка перевантажена іншими токсинами, ця функція може сповільнитися. Нерідко саме це провокує гормональні проблеми, такі як надлишок естрогену.

Розторопша допомагає печінці. Якщо ви подрібните її насіння та додасте в ранкові каші, сік чи йогурт, вже за деякий час помітите не лише внутрішні, але й зовнішні покращення: у вас вирівняється тон шкіри, зникнуть вугрі та збільшиться енергійність.

Олія борщівника

Відома своєю великою концентрацією гамма-ліноленової кислоти (GLA), ця рослина є подарунком для тих, хто страждає від гормонального дисбалансу. Олія борщівника допомагає стимулювати роботу наднирників, боротися з випадінням волосся та кровоточивістю ясен.

Вважається, що найкраще чергувати олію борщівника з добавками омега-3.

Магній

Магній відповідає за більше ніж 300 процесів в організмі, водночас це найбільш дефіцитний мінерал в нашому організмі.

Він допомагає регулювати рівень холестерину, кортизолу, адреналіну, контролює вироблення інсуліну та знижує потяг до кави та солодощів, покращує сон, зменшуючи тривожність. Для оптимального засвоєння, магній найкраще приймати на ніч.

Вітаміни групи B



Поєднуйте терапію з прийомом добавок омега-3 / Фото Pexels

Неспокій, нервозність, занепокоєння та безсоння – все це може бути ознаками дефіциту вітамінів групи В. Крім цього, прийом вітамінів допомагає покращити виробництво кортизолу та підвищити настрій.

Ашваганда

Якщо ви відчуваєте депресію, неконтрольовані перепади настрою та загострення ПМС, вам варто пройти тест на гормони та перевірити стан нервової системи.

Поки ви очікуєте на результати, можна випробувати засоби на основі ашвагандхи. Рослина відома своїм антистресовими ефектами та вмістом заспокійливих адаптогенів, які використовуються при тривожних розладах, безсонні, легкому обсесивно-компульсивному розладі.

Вітекс

Вітекс звичайний здавна використовувався в народній медицині. Сьогодні його використання не масове, а дарма. Вітекс регулює рівні естрогену і прогестерону. Хоча це ще не повністю досліджено, науковці сходять на думці, що вітекс адаптується до вашого організму, налагоджуючи лише необхідні процеси та не завдає шкоди іншим органам.

Звіробій



Які трави допомагають відновити гормональний баланс / Фото Pexels

Ця рослина працює, як антидепресант та легке знеболювальне. Ви можете заварювати чай з засушеної рослини або ж придбати капсули чи настоянку.

Звіробій допомагає зняти припливи, депресію, пов'язану з дисбалансом гормонів та покращити лібідо. Лікарі рекомендують приймати не більше ніж 300 міліграмів звіробою та бути обережним, якщо ви приймаєте інші антидепресанти.

Чорний кохош

Це трава використовується під час менопаузи для зняття припливів, нічного потовиділення та інших неприємних симптомів, які свідчать про низький рівень естрогену. Крім того, його застосовують для полегшення менструального болю.

Всі перераховані добавки та трави можуть виявитися неефективними для вас, якщо порушення зумовлено невідомими факторами.