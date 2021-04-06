Як та коли здавати аналіз крові на гормони: чек-лист від ендокринолога
Одне з основних правил в здачі гормонів – здача аналізів крові повинна відбуватися в правильний час. Крім цього, неймовірно важливо здавати ті гормони, які потрібні, а не ті, які не принесуть ніякої нової інформації.
Джерело:інстаграм Талья Домбровска
Деякі аналізи, особливо, якщо ви вирішили здати їх без призначення лікаря, взагалі не вплинуть на подальше лікування або ще більше заплутають. Щоб уникнути такої ситуації – пропонуємо ознайомитися з покроковою інструкцією від експертів.
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Попри те, що в інтернеті, зокрема інстаграмі можна знайти чимало постів з переліком базових чек-апів, Талья Домбровска радить починати цей шлях з консультації у лікаря.
Скаржтеся
Вислухавши ваші скарги, лікар розпитає, огляне та обмацає проблемні ділянки. Це допоможе йому окреслити попередній діагноз, для підтвердження якого і призначаються обстеження.
Це необхідно для того, щоб обмежити кількість аналізів. Якщо їх буде занадто багато, десь, швидше за все, виявиться відхилення. Після цього знадобитися витратити багато грошей, часу і нервів, щоб довести, що це випадковість, а не захворювання. Також існує індивідуальна і лабораторна варіабельність показників. Сюди всі ці підвищення на 2 копійки від "норми".
Правила та підготовка
Для здачі деяких аналізів важливе дотримання правил, інші ж можна здавати хоч посеред дня, після прийомів їжі. Тому важливо відвідати лікаря, який на прийомі й розповість про всі нюанси.
Як цикл впливає на здачу гормонів
Для отримання точних даних, необхідно врахувати день циклу.
Будь-який день циклу: тиреотропний гормон (ТТГ), трийодтиронін (34) і тироксин (Т4), антитіла до пероксидази щитоподібної залози (АТПО) і антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ), пролактин, антимюллерів гормон, тестостерон, глобулін, що зв'язує статеві гормони (ГСПГ), вітамін D, кальцій, паратгормон, феритин, глюкоза, глікірованний гемоглобін, кортизол, адренокортикотропний гормон, інсуліноподібний фактор росту 1, дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с), андростендіон.
Краще 5 – 7 день циклу: лютеїнізуючий гормон, фолікулостимулювальний гормон, естрадіол.
Строго 3 – 4 день циклу: 17-он-прогестерон.
Якщо раптом циклу немає, що не рідко зустрічається в клінічній практиці, не чекайте, коли він налагодиться, а здавайте аналізи поза циклом.
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Зауважте, що у переліку немає ДГТ (дигидротестостерону), інсуліну, лептину, тому що більшості з вас не потребують здачі цих аналізів.
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