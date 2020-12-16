30 неймовірних перевтілень, які змусять вас повірити, що можливо все: фото до і після
Сьогоднішні герої на власному прикладі показали, що не існує недосяжних цілей. Відмова від шкідливих звичок, боротьба з зайвими кіло та робота над собою, щоб набрати вагу. Переглядайте та надихайтеся на зміни!
Тіло може бути не лише нашим найкращим другом, але й головним ворогом. Постійне засудження вашого зовнішнього вигляду іншими, добряче впливає на самооцінку та психіку. Як наслідок – виникає компульсивне переїдання, анорексія або прив'язка до шкідливих звичок, які начеб-то рятують від осуду та тимчасово знімають емоційне напруження. Звісно, це лише загострює проблему.
Але буває й інший сценарій! Це доказують герої рубрики Progresspics на Reddit. Щодня тут з'являється чимало вражаючих фото, які надихають на зміни. Boredpanda створила цілу підбірку, яка може стати чудовою мотивацію для кожного з нас.
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Від анорексії до здорового тіла
Трансформація тіла / Фото Reddit
Йога, фізичні навантаження та відмова від шкідливої їжі. Результат 7-місячних старань
Трансформація тіла / Фото Reddit
Я знаю, що мені потрібно пройти довгий шлях, але мені хочеться ділитися, як багато роботи вже пророблено.
Відновлення після анорексії
Трансформація тіла / Фото Reddit
Я повторно вчуся пізнавати себе та цінувати в собі щось більше, ніж вагу.
Прогрес
Трансформація тіла / Фото Reddit
Так, я розумію, що в мене ще залишаються ознаки ожиріння, проте я вже досягнув певного успіху.
Час сяяти
Трансформація тіла / Фото Reddit
Це результат, який я отримала з 19 травня до 20 вересня. Раніше я роками переглядала ці публікації та плакала. Але тепер я наважилася викласти тут й своє фото.
Той самий стілець
Трансформація тіла / Фото Reddit
3 роки роботи над собою: дієта з високим вмістом білка, низьким рівнем вуглеводів та постійним підрахунком калорій. Тепер сподіваюсь на операцію з підтягнення шкіри.
Нарешті омріяна вага
Трансформація тіла / Фото Reddit
3 роки тому я вирішила змінити своє життя, а вже цього тижня пробігла свій перший пів марафон!
Відростити бороду та перетворитися з продавця в модель GQ
Трансформація тіла / Фото Reddit
Нове обличчя за 11 місяців
Трансформація тіла / Фото Reddit
11 місяців без алкоголю: результати на обличчя. Почуваюсь новою людиною.
Нове життя
Трансформація тіла / Фото Reddit
Я мрію скинути ще 25 футів, але вже відчуваю, що моє життя стало значно кращим.
Нарешті менше ніж 300
Трансформація тіла / Фото Reddit
Оговтатися від анорексії
Трансформація тіла / Фото Reddit
Протягом 8 років я боролося з анорексією. І зараз я почуваюсь неймовірно здоровою та щасливою.
Ніколи не пізно
Трансформація тіла / Фото Reddit
9 років. Мінус 70 кілограмів
Трансформація тіла / Фото Reddit
За 10 днів мій золотий день народження. І я нарешті закохана в те, як я виглядаю.
Повернути любов до себе
Трансформація тіла / Фото Reddit
Раніше на мені висіло клеймо жирної людини. Це змусило ненавидіти себе. Але цього тижня мені запропонували контракт на комерційний моделінг. Втрата ваги допомогла знов полюбити себе.
4 місяці боротьби
Трансформація тіла / Фото Reddit
Можливо, це не найпомітніший результат, але я відчуваю, що десятки років депресії вже позаду.
Я просто втомилася
Трансформація тіла / Фото Reddit
Я зрозуміла, що втомилася від ожиріння і вирішила взяти під контроль власне життя!
Дивись, мамо, я це зробила!
Трансформація тіла / Фото Reddit
Пам'ять про зайву вагу
Трансформація тіла / Фото Reddit
Отримав нову перепустку та, коли порівняв обидва фото, майже заплакав.
Повна трансформація
Трансформація тіла / Фото Reddit
24 місяці дієти, багато руху та "капітальний ремонт" тіла. Повна трансформація можлива, якщо ви почнете зі зміни мислення.
Зміни після приєднання до Світової організації схуднення у Великобританії
Трансформація тіла / Фото Reddit
Сьогодні я почуваюся сильною
Трансформація тіла / Фото Reddit
Нова я
Трансформація тіла / Фото Reddit
Так виглядав випускний в середній школі. Тепер я випускаюся зі старших класів і виглядаю зовсім по-новому.
Після походу в спортзал та прогулянок
Трансформація тіла / Фото Reddit
2 роки праці
Трансформація тіла / Фото Reddit
Це відібрало в мене деякий час, але я пишаюся, що не зійшов зі свого шляху.
Тверезе та щасливе життя
Трансформація тіла / Фото Reddit
Майже весь другий десяток я провела з алкоголем та депресіями. Чекаю 30-ти, щоб зробити їх зовсім інакшими
Втрата 70 кіло
Трансформація тіла / Фото Reddit
Я зробила це!
Трансформація тіла / Фото Reddit
Ось такий прогрес
Трансформація тіла / Фото Reddit
Сьогодні я зустрів старого друга з коледжу, котрий буквально відмовився вірити, що це я, адже тепер мене "не впізнати"
Я відмовилася від спроб активно худнути
Трансформація тіла / Фото Reddit
Я зосередилася на тому, щоб бути здоровою.
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