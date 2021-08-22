Складається вона всього з чотирьох кроків і має сильний ефект, переконує спеціалістка. Це та вправа, яка допоможе впоратися зі стресом, тривогою, розчаруванням та іншими переживаннями. Також вона сприятиме розвитку самоприйняття та доброзичливого ставлення до себе.

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4 кроки, щоб швидко допомогти собі

Крок перший

За стресових обставин притуліть праву руку собі до грудей та назвіть свої почуття зі словами:

"Моя хороша/мій хороший, я бачу, як зараз тобі через цю ситуацію ... (назвіть відповідну емоцію: тривожно, образливо, сумно, важко...)".

Крок другий

Приєднайтесь до загальнолюдського. Для цього продовжіть:

"Так, я знаю, що всі люди іноді переживають щось подібне і якось з цим справляються".

Крок третій

Підтримайте себе так, як би ви це зробили для своєї дитини. Наприклад, ось так:

"І я вірю, що ти також впораєшся. Я люблю тебе та будь-що буду тебе підтримувати".

Крок четвертий

Зосередьтеся на теплі, яке йде зараз від вашої руки до серця.



Відчуйте тепло руки / Фото unsplash

Канони виконання вправи

Цю вправу психологиня Франко рекомендує робити якнайчастіше і підійде вона буквально всім. При цьому наголошує:

Жодна методика не працює, якщо її не виконувати.

Краще тренуватися на мілководді, аніж на глибині. Тому пригадайте якусь стресову ситуацію, а також всі ті почуття, які тоді були з вами, і попрактикуйте. Тільки так, ви зможете зрозуміти, як це працює.

Як розвинути стресостійкість

Психологи зазначають, що можна виробити стійку реакцію на стрес. І для цього насамперед треба змінити своє ставлення про проблемних обставин. Існують певні прийоми, які можуть полегшити адаптацію. Зокрема: