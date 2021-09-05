Виготовляють борошно шляхом подрібнення бульб тигрових горіхів та просіювання порошку через дрібну сітку. Чому горіхова мука привертає зараз неабияку увагу – дізнайтесь далі.

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Тренд на здорове харчування

У світі все більше роблять акцент на корисній їжі. Тигрові горіхи одні з них. Не даремно у багатьох країнах їх продають у магазинах здорового харчування.

Тигрові горіхи мають надзвичайну поживну цінність. Саме ця властивість і допомогла вижити раннім гомінінам – давнім предкам людства. Дослідники з Оксфордського університету виявили, що від 1,4 до 2,4 мільйона років тому стародавні жителі Східної Африки харчувалися переважно тигровими горіхами і могли добувати їжу навіть у періоди кліматичних змін.



Тигрові горіхи / Фото ox.ac

Супер борошно

Борошно тигрового горіха багате кальцієм, фосфором, натрієм, калієм, залізом, цинком, вітамінами С і Е, фолієвою кислотою, а також ненасиченими жирами та білками. Воно має низький вміст вуглеводів, що робить його ідеальним дієтичним продуктовим. Також горіхове борошно містить багато клітковини та антиоксидантів.

Вважається, що воно допомагає знизити вагу, зменшуючи скачки цукру в крові та зберігаючи відчуття ситості протягом тривалих періодів, ніж інші продукти з еквівалентними калоріями. Як пребіотик, борошно тигрового горіха також стимулює ріст хороших бактерій у травному тракті.

Смачне та універсальне

Страви з горіхового борошна можна готувати, запікати або смажити. Його жувальна текстура та молочно-цукристий смак ідеально підходить для різноманітних рецептів, навіть для ласощів, які не потребують випікання.



Пончики з тигрового борошна / Фото Forbes

Стійке джерело їжі

Тигровим горіхом несправедливо знехтували на користь основних сільськогосподарських культур, таких як пшениця, кукурудза, рис та соєві боби, які часто завдають шкоди навколишньому середовищу. Але річ у тім, що він здатен виживати у настільки екстремальних умовах, що в деяких країнах його навіть вважають бур’яном.

І саме ця властивість дозволила б отримати стале та стійке до клімату джерело їжі. При належному вирощуванні тигровий горіх не лише приносить рясний урожай, а й одночасно збагачує ґрунт, підвищуючи його здатність поглинати вуглець. Він також стійкий до гербіцидів, а використовувати можна усі частини рослини.

Може посприяти розвитку Африки

Тигрові горіхи родом з Африки, де існує серйозна проблема з нестачею продовольства. Там їх частіше споживають на місцевому рівні, однак на континенті починає зростати ринок експорту. І якщо попит на них зростатиме, то це може посприяти розвитку Африки.

Особливості зберігання горіхового борошна