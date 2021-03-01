5 оздоровчих трендів, які насправді руйнують ваше здоров'я

Якщо ви цікавитеся здоровим способом життя, то точно бачили, що серед сучасних оздоровчих тенденцій – застосування вугільної зубної пасти, вживання соку селери або яблучного оцту. Ці методи активно популяризуються блогерами, які обіцяють вражаючий ефект за короткий час, однак насправді все працює зовсім не так.

Перераховані тренди можуть здатися простим способом покращити самопочуття чи усунути зайву вагу. Проте дієтологи та лікарі попереджують, що ці методи не відповідають передбачуваним вимогам, а в деяких випадках навіть загрожують здоров'ю. Детальніше про них – далі.

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Кетогенна дієта



Кето-дієта призводить до утворення каменів в нирках / Фото Pexels

Кето-дієта фокусується на споживанні харчових продуктів:

з низьким вмістом вуглеводів;

з високим вмістом жиру;

з помірною кількістю білка.

Вживання кетогенних речовин спонукає організм використовувати для підтримки організму жири, а не вуглеводи. Цей стан називають кетозом.

Кето-дієта була розроблена для лікування епілепсії та рекомендувалася для пацієнтів з діабетом 2 типу. Все так би й залишилося, якби інфлюенсери та блогери не підхопили цей тип харчування та не почали рекламувати його, як найефективніший спосіб схуднення. Звісно, без уточнення, що працює така дієта виключно в короткотривалій перспективі. Річ в тім, що, повертаючися до повноцінного харчування, ви ризикуєте набрати колишню вагу, а тривале перебування на кето-дієті призводить до:

утворення каменів в нирках,

захворювання печінки,

дефіциту вітамінів, особливо групи А, С, К,

підвищеного рівня ліпідів у крові, що збільшує ризик серцевих захворювань,

закрепу.

Яблучний оцет для схуднення

Існують припущення, що яблучний оцет має антиоксидантні властивості та може сприяти втраті ваги та покращенню травлення. Це підкріплено й дослідженнями, де вказано, що яблучний оцет знижує апетит, якщо приймати його перед їжею. Але, за словами Даніела Новотна, докторка медицини та викладачка біомедичних наук в Університеті штату Міссурі, – цього недостатньо, щоб призвести до втрати ваги.

Якщо вживати оцет в помірних кількостях, він не становить значних ризиків для здоров’я, зазначає Новотна, але через властивості продукту, у людей, які захоплюються таким способом схуднення, може пошкодитися емаль на зубах та посилитися кислотний рефлюкс.

Вугільна зубна паста

Вугільна зубна паста виготовлена з активованого вугілля, яке часто застосовується для поглинання надлишків токсинів, внаслідок передозування або отруєння. Однак такий спосіб боротьби з нальотом та карієсом, може завдати шкоди вашим зубам. По-перше, вугілля зношує емаль, що призводить до підвищеної чутливості зубів. По-друге, активний процес тертя зубів такою пастою провокує карієс. По-третє, вугільна зубна паста не містить фтору, який допомагає запобігти появі карієсу.

Сік селери



Фрукти та овочі варто вживати в цілісному вигляді / Фото Pexels

Вживання соку селери потрапило в тренди завдяки своїм антиоксидантним властивостям. Вважається, що сік селери ефективний для:

схуднення,

профілактики раку,

лікування вугрів.

Сік селери наповнений кальцієм та магнієм, але немає жодних наукових підтверджень, що цей напій може вилікувати хронічні захворювання або прищі.

Якщо ви не уявляєте свого життя без селери, прислухайтеся до порад дієтологів. На їхню думку, ефективніше їсти селеру, а не вичавлювати з неї сік. Вживаючи виключно напій, ви відмовляєтеся від клітковини, яка збільшує поживність продукту та підтримує здоров’я кишечника.

Детокс-дієти

Детокс-дієти призначені для того, щоб вивести з вашого організму токсини, які утворилися внаслідок вживання великої кількості цукру та алкоголю. Оскільки детоксикаційні інгредієнти зазвичай мають низький вміст білка, більша частина втрати ваги на такій дієті – це вода або м’язи.

Водночас детокс-дієти є суворим способом схуднення, що створює ризик дефіциту поживних речовин, а деякі з них (зокрема дієти з застосуванням соку), спричиняють різкі стрибки рівня цукру в крові, що може бути небезпечним для людей з діабетом.

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Як вести здоровий спосіб життя

Оздоровчі тенденції приходять і зникають, але рекомендації щодо здорового способу життя залишаються незмінними.