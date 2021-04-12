5 причин спробувати високоінтенсивні тренування

Джерело:Healthline
Нехватка часу є однією з найпопулярніших причин відмови від тренувань. Як наслідок – розвиток гіподинамії, проблеми з серцем, зайва вага та ряд інших захворювань. Однак існує унікальна методика тренувань в стилі НІІТ, яка допоможе затратити мінімум часу на максимальний результат.
HIIT (High-intensity interval training) – вид тренувань, що включає чергування коротких періодів інтенсивної активності з більш спокійними навантаженнями. Зазвичай інтервальний тренінг триває від 10 – 30 хвилин. І навіть настільки короткий проміжок дозволяє досягнути хороших результатів.
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Попри те що тренування HIIT не є надмірно розтягнутими, вони у 2 рази ефективніші за тривалі вправи середньої інтенсивності. Ви можете перетворити в HIIT будь-яку активність, яка допомагає задіяти необхідні групи м'язів. Це може бути біг, їзда на велосипеді, скакалка або вправи з власною вагою, наприклад планка.
Високоінтенсивні тренування / Фото Rawpixel
Серед головних переваг HIIT виділяють.
Дослідники виявили, що HIIT спалює на 25 – 30% більше калорій, ніж традиційні види тренінгу за такий же проміжок часу.
Дослідження продемонстрували здатність HIIT підтримувати високу швидкість обміну речовин протягом декількох годин після тренування.
Також заняття в стилі НІІТ захищають від інсулінорезистентності. Ефект HIIT більш виражений у порівнянні зі звичайними формами тренінгу. Вуглеводний обмін – наріжний камінь здоров'я та ефективний метод запобігання захворювань, пов'язаних з віком.
Переваги HIIT для здоров'я / Фото Rawpixel
Люди, які виконують HIIT 3 рази в тиждень, втратили 2 кілограми чистого жиру за 4 місяці регулярних тренувань. При чому це сталося без корекції режиму харчування.
HIIT може допомогти збільшити м'язову масу. Однак приріст мускулатури відзначається в основному в найбільш задіяних ділянках, найчастіше в області тулуба і ніг.
Інтервальний тренінг знижує частоту серцевих скорочень і артеріальний тиск у людей з метаболічним синдромом. Це фактично означає зниження ризику серцево-судинних захворювань і збільшення тривалості життя.