5 причин спробувати високоінтенсивні тренування

Нехватка часу є однією з найпопулярніших причин відмови від тренувань. Як наслідок – розвиток гіподинамії, проблеми з серцем, зайва вага та ряд інших захворювань. Однак існує унікальна методика тренувань в стилі НІІТ, яка допоможе затратити мінімум часу на максимальний результат.

HIIT (High-intensity interval training) – вид тренувань, що включає чергування коротких періодів інтенсивної активності з більш спокійними навантаженнями. Зазвичай інтервальний тренінг триває від 10 – 30 хвилин. І навіть настільки короткий проміжок дозволяє досягнути хороших результатів.

До теми Вчені назвали напій, який підвищує ефективність тренувань

Попри те що тренування HIIT не є надмірно розтягнутими, вони у 2 рази ефективніші за тривалі вправи середньої інтенсивності. Ви можете перетворити в HIIT будь-яку активність, яка допомагає задіяти необхідні групи м'язів. Це може бути біг, їзда на велосипеді, скакалка або вправи з власною вагою, наприклад планка.



Високоінтенсивні тренування / Фото Rawpixel

Серед головних переваг HIIT виділяють.

Ви спалюєте більше калорій

Дослідники виявили, що HIIT спалює на 25 – 30% більше калорій, ніж традиційні види тренінгу за такий же проміжок часу.

Ви активуєте метаболізм та вуглеводний обмін

Дослідження продемонстрували здатність HIIT підтримувати високу швидкість обміну речовин протягом декількох годин після тренування.

Також заняття в стилі НІІТ захищають від інсулінорезистентності. Ефект HIIT більш виражений у порівнянні зі звичайними формами тренінгу. Вуглеводний обмін – наріжний камінь здоров'я та ефективний метод запобігання захворювань, пов'язаних з віком.

Ви почнете втрачати жирову масу



Переваги HIIT для здоров'я / Фото Rawpixel

Люди, які виконують HIIT 3 рази в тиждень, втратили 2 кілограми чистого жиру за 4 місяці регулярних тренувань. При чому це сталося без корекції режиму харчування.

У вас збільшиться м'язова маса

HIIT може допомогти збільшити м'язову масу. Однак приріст мускулатури відзначається в основному в найбільш задіяних ділянках, найчастіше в області тулуба і ніг.

Бонуси для кардіо

Інтервальний тренінг знижує частоту серцевих скорочень і артеріальний тиск у людей з метаболічним синдромом. Це фактично означає зниження ризику серцево-судинних захворювань і збільшення тривалості життя.