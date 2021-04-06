Нещодавнє дослідження показало, що кава, випита за 30 хвилин до тренувань, може допомогти спалити більше зайвих кілограмів. При цьому важливий не лише напій, але й час, коли ви його вживаєте.

У дослідженні брали участь 15 чоловіків, які регулярно тренуються. Середній вік добровольців становив 25 – 39 років. Якщо вони випивали каву за півгодини до тренування, у них підвищувалося максимальне окислення жиру під час заняття спортом. Більш того, вплив кофеїну на ефективність занять зростає в другій половині дня.

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Кому та коли найкраще пити каву / Фото Pexels

Кава дозволяє людині використовувати жир, як основне джерело енергії під час тренувань. Перш ніж з'ясувати, за яких умов вживання кави покаже найкращий ефект, вчені склали кілька сценаріїв для учасників експерименту.

Ранок (8:00 – 11:00): 3 міліграма кофеїну на кілограм ваги тіла за 30 хвилин до тренування.

Ранок (8:00 – 11:00): плацебо з целюлози за 30 хвилин до тренування.

У другій половині дня (17:00 – 20:00): 3 міліграма кофеїну на кілограм ваги тіла за 30 хвилин до тренування.

У другій половині дня (17:00 – 20:00): плацебо з целюлози за 30 хвилин до тренування.

Результати експерименту



Кава підвищує інтенсивність тренувань / Фото Pexels

Щоб учасники не помітили різниці, кава і плацебо з целюлози подавалися у вигляді безбарвних напоїв без запаху, розчинених у воді, в непрозорих склянках. Для чистоти експерименту, всі учасники дотримувалися однакових дієт і не їли протягом 3-х годин перед кожним тестом.

Після вживання кави або плацебо учасники відправлялися на тренування. За умовами, кожен доброволець виконував 2 перевірочні тести на велосипеді. При цьому один з них мав вищу інтенсивність, ніж інший. Під час вправ дослідники збирали дані про дихання і частотою серцевих скорочень учасників.

Використовуючи ці дані, вчені вирахували швидкість максимального окислення жиру, максимального поглинання кисню і рівень інтенсивності, на якому була досягнута максимальна швидкість окислення жиру. На думку вчених, для спортсменів вживання кави, особливо в другій половині дня, є особливо корисним.

Якщо ж людина не займається спортом та виконує помірні фізичні вправи, в його печінці і м'язах зберігаються запаси глікогену, який служить головним джерелом енергії. При вчасному вживанні кави такі люди зможуть довше залишатися витривалими.