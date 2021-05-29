5 вправ за 5 хвилин: легкі способи прибрати живіт в домашніх умовах

Літо вже близько, а це означає, що пора готуватися до пляжного сезону. У сьогоднішній підбірці зібрали вправи для плоского і рельєфного живота. Для їх виконання потрібен лише коврик для фітнесу та 5 хвилин вільного часу.

Усі запропоновані вправи слід виконувати в круговому режимі, без зупинки. На більшість з них можна виділити лише 30 секунд, але для досягнення кращого ефекту, такі вправи як планка чи велосипед, бажано виконувати хоча б 60 секунд.

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Дозвольте відпочити собі між вправами. Людям з мінімальною підготовкою буде достатньо 2-ох кіл, тим, витривалішим – рекомендовано хоча б 4 кола.

Скручування

Скручування на прес – відео з каналу DOG & Grand CrossFit

Ляжте на підлогу і зігніть ноги в колінах. Таз і поперековий відділ максимально притиснуті до підлоги. Зімкніть руки в замок за головою, підтримуючи її (але не тягніть себе за голову, щоб не перевантажити шию). Округліть спину. Роблячи видих, підніміть тулуб вгору. Тримайте м'язи в постійній напрузі. На вдиху поволі опуститеся в початкове положення.

Скручування в динаміці

Ляжте на підлогу, зігніть ноги в колінах, відірвіть стопи від підлоги. Таз і поперековий відділ максимально притиснуті до підлоги Зімкніть руки в замок за головою, підтримуючи її. Округліть спину. Роблячи видих, підійміть тулуб вгору. Тягніться до ніг, ніби намагаючись їх обхопити. На вдиху повільно поверніться у вихідне положення.

Велосипед в динаміці

Як виконувати вправу велосипед – Відео з каналу Well+Good

Ляжте на підлогу, випряміть ноги в колінах, тримайте стопи в повітрі. Спробуйте не прогинатися в попереку. Стуліть руки в замок за головою, притримуючи її. Округлите спину. Роблячи видих, підніміть тулуб вгору, лікоть тягнеться до протилежного коліна. На вдиху повільно поверніться у вихідне положення.

Скелелаз

Приляжте (тіло повністю напружене, поперек округлений, потилиця повинна бути продовженням хребта). На видиху витягніть таз вперед, торкаючись коліном протилежного ліктя. Поверніться у вихідне положення і повторіть вправу для другої ноги.

Планка

Як виконувати планку для початківців – Відео з каналу WaysAndHow