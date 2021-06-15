6 корисних сніданків: що приготувати зранку, не витрачаючи багато часу

Якщо ваш ранок швидкий та хаотичний, варто навчитися робити сніданки, які не вимагають для цього багато часу. Що можна корисне приготувати – читайте у матеріалі.

• Варені яйця

Життя стає набагато простішим, коли в холодильнику є декілька зварених яєць. Це ідеальний варіант для швидкого сніданку. Крім цього, це ситно та корисно. Їх можна додати до салату чи зробити до них тост з сиром.

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• Креативні сендвічі

Існує стільки варіантів легких, але смачних тостів вранці, що варто замінити ними банальний хліб з маслом.

Почніть експериментувати із ситного цільнозернового хліба та додавайте такі комбінації як:

Авокадо та помідори. Арахісове масло та банан. Вершковий сир та ягоди. Яблука та чедер.



Креативні сендвічі / Фото Getty Images

• Яєчні "маффіни"

Просто збийте яйця з сіллю, додайте домішки до смаку – томат, шинка, сир, зелень тощо та розлийте у формочки для мафінів. Тоді випікайте й вийде маленький, але швидкий Кіш.

• Смузі

Смузі – це швидко, смачно та корисно, а також для приготування можна використовувати все що є під рукою. Наприклад, до заморожених фруктів та ягід додати молоко чи сік, а після цього усе збити в блендері.



Смузі / Фото Getty Images

Для більшої ситості варто додати банан, арахісову пасту, мед чи вершки. Такий перекус можна взяти й собою, якщо часу геть обмаль.

• Йогурт, гранола та фрукти

В цьому сніданку присутні й білки, й вуглеводи, й клітковина. Для цього потрібно змішати грецький йогурт з гранолою та додайте улюблені фрукти. Також можна присипати горіхами та додати мед.



Йогурт та гранола / Фото Getty Images

• "Нічна" вівсянка

Час підготовки такої вівсянки переважно однаковий. Єдина вагома відмінність – готувати її потрібно ввечері, а не зранку.

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Для цього варто взяти вівсяні пластівці, залити їх молоком та додати підсолоджувачі до смаку: банан, мед. Крім того, можна додати арахісове масло, ягоди, насіння, екстракт ванілі, корицю – все, що є під рукою. Потім перекладіть все в баночку, поставте в холодильник на ніч, а зранку тільки розігріти.