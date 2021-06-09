Обід та вечеря настільки ж важливі для нашого організму, як і сніданок. Якщо ви недоїдаєте складних вуглеводів – організм відчуває брак енергії, що призводить до вечірніх зривів. Це може стати причиною переїдання, яка потягне за собою біль, дискомфорт, тяжкість в животі та розлади сну.

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Бажано не пропускати ніяких прийомів їжі, адже в такому разі організм страждатиме від дефіциту поживних речовин.

Яка оптимальна кількість приймання їжі



Чому варто розділяти їжу на весь день / Фото Pexels

В цілому дієтологи рекомендують їсти 3 рази на день. Однак деяким більш комфортно розподіляти щоденне меню на 5 – 6 разів. Експерти зазначають, що в кожному випадку все індивідуально. Так людям з цукровим діабетом варто дотримуватися триразового харчування

Як розподіляти денний калораж



Чому організму замало сніданку / Фото Pexels

Дефіцит калорій призводить до стресу, тоді організм переходить в режим "енергоощадження", а обмін речовин сповільнюється. Тож протягом дня важливо поповнювати необхідну кількість калорій.

Замість того щоб худнути, організм відкладає поживні речовини у вигляді "жирових пасток". Щоб не було проблем, орієнтуйтеся на ці цифри:

сніданок – 20 – 25% від щоденної норми калорій,

обід – 35 – 40%,

вечеря – 15 – 20%,

решту залиште на перекуси, які точно будуть протягом дня.

Що трапиться, якщо кілька днів поспіль їсти тільки сніданок



Чому потрібно обідати / Фото Pexels

Дієтологи кажуть, що протягом декількох днів триматися виключно на сніданку неможливо. Організм не буде отримувати достатньо корисних речовин (білків, жирів і вуглеводів), особливо якщо ваш сніданок одноманітний чи базується на їжі швидкого приготування, солодких сухих кашах.

Якщо їсти тільки сніданок, то:

весь день ви будете відчувати голод;

це стане сильним стресом для організму, а коли ви нормалізуєте харчування, тіло відкладатиме калорії "про запас";

може статися гормональний збій;

можна отримати гастрит або загострити хворобу.

Не варто ризикувати та експериментувати, щоб перевірити, що трапиться з вашим тілом при такому способі харчування. Краще зосередьтеся на збалансованому підході до раціону. В такому разі тіло віддячить великою кількістю сил, продуктивністю, мотивованістю й свіжим зовнішнім виглядом.