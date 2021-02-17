7 небезпечних звичок, які пошкоджують мозок

Попри те, що на психічні розлади в основному впливає фактор спадковості, харчування та спосіб життя відіграють одну з найважливіших ролей у регуляції мозкової діяльності людини. При цьому деякі звички здатні суттєво порушувати функцію мозку та навіть призводити до серйозних захворювань. Детальніше про них – далі.

Ми всі звикли розслаблятися за допомогою пари склянок вина, додаткових годин сну або перегляду безглуздих серіалів. Втім, вчені переконують, що ці звички – наш головний ворог, який скорочує тривалість життя.

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Звички, які виснажують наш мозок, зменшують в ньому кількість поживних речовин чи вбивають клітини мозку, збільшують ризик розвитку психічних захворювань, таких як депресія, тривожність, хвороба Альцгеймера та епілепсія.

Щоб вберегти свій мозок, перевірте чи ви не є залежними від цих 7 звичок.

Пропуск сніданку



Чому важливо снідати / Фото Unsplash

Пропуск сніданку може призвести до зниженого рівня цукру в крові. Звісно, одноразова відмова від вранішнього прийому їжі не вплине на ваше самопочуття, однак в довготривалій перспективі така звичка може негативно вплинути на ваш мозок.

Річ в тім, що мозок використовує більше енергії ніж будь-який інший орган. Щодня на його обслуговування йде до 20% глюкози. Майже вся отримана з їжею енергія витрачається на підтримку нейронів, які подають сигнали іншим частинам тіла. А регулярне нехтування сніданком спричиняє дефіцит важливої енергії. Таким чином ваш мозок стає чутливішим до стресу, тривоги та інших подразників

Недостатня кількість сну

Навіть одноразовий недосип призводить до млявості та порушення пам'яті. Причина в тому, що недостатня кількість сну порушує діяльність нейронів. Окрім негативного впливу на вашу діяльність та стосунки, це порушення призводить до притуплення рефлексів. Якщо ви водій або працюєте з механізмами, які потребують підвищеної концентрації уваги, – тривала відсутність сну може стати причиною летального наслідку.

Тож наступного разу, коли ви відчуєте, що не можете заснути або ж плануєте попрацювати замість сну, згадайте, що важливо встановити здорові пріоритети. Зверніться за допомогою сомнологів, щоб виявити причину розладів сну, не беріть додаткову роботу та навчіться розслаблятися з допомогою медитації, дихальних практик або ванни.

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Переїдання

Дослідження виявили зв’язок між ожирінням та деменцією. Дослідники підозрюють, що ожиріння – це наслідок переїдання, спровокований дефіцитом корисних вітамінів та мінералів. Не отримуючи достатньої кількості мікроелементів, організм вимагає збільшення доз їжі, втім, більшість спожитих продуктів все одно не допомагають мозку насититися.

Куріння



Як куріння впливає на мозок / Фото Unsplash

Куріння пошкоджує клітинні мембрани та нервові закінчення мозку. До того ж ця звичка негативно впливає на кору мозку, яка відповідає за сприйняття, пам'ять та мову.

Дослідники виявили, що відмова від куріння може частково відновити діяльність кори мозку. Проте вона все одно залишиться тоншою в порівнянні з тими, хто ніколи не курив.

Зневоднення

Наші тіла на 70% складаються з води, тому вона настільки важлива для підтримання функцій організму. Дослідники зазначають. що навіть 2 години інтенсивних тренувань без води здатні спричинити занепад когнітивних функцій.

Щоправда, нам необов'язково вживати 2 – 2,5 літра води на добу. Пийте тоді, коли ви відчуваєте спрагу – це допоможе підтримати стабільний рівень води в організму та позитивно вплине на мозок.

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Занадто багато цукру

Наш мозок вимагає якомога більше цукру: він допомагає виробляти певні гормони та допомагає мозку працювати швидше. Однак надмірна кількість солодкого – це теж шкідливо. Коли ви регулярно вживаєте занадто багато цукру, ваші клітини, включаючи клітини мозку, перебувають у стані хронічного запалення.

Це заважає організму засвоювати поживні речовини, а мозок – починає голодувати. Зрештою, це збільшує ризик деменції та зменшує об'єм гіпокампу – ділянки, яка керує пам’яттю.

Стрес

Хронічний стрес – ще одна річ, яку бажано викорінити зі свого життя.

Якщо ситуативний готує організм до боротьби або втечі, то постійне перебування в цьому стані призводить до накопичення гормону кортизолу, що завдає шкоди клітинам мозку. Щоб уникнути хронічного стресу, знайдіть хобі, яке допоможе розслаблятися після насиченого робочого дня.