7 несподіваних ознак, які можуть свідчити про зневоднення організму

У спекотну погоду існує підвищений ризик зневоднення організму, якщо вживати недостатню кількість рідини. Це може призвести до поганого самопочуття, або навіть теплового удару.

Деякі дослідження показують, що втрата лише 1 – 2% води у своєму тілі може створити перешкоди нормальному щоденному функціонуванню людини.

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На жаль, кажуть експерти, не завжди легко визначити, що ви перебуваєте на ранніх стадіях зневоднення, оскільки найпоширенішою ознакою є спрага. Однак, іноді вона не є надійним показником, особливо у людей похилого віку, у яких може бути знижена чутливість до спраги. До того ж це відчуття може виникнути вже тоді, коли ваш організм буде дещо зневодненим.

Фахівці рекомендують звернути увагу на інші фактори, які можуть свідчити про те, що ваш слід випити кілька склянок води.

Сухість в роті або неприємний запах

Неприємний запах з рота не завжди означає зневоднення, однак це може бути ознакою, каже лікар невідкладної медицини Мелісса Лебер з Нью-Йорка. Коли організм зневоднений, він не виробляє достатньої кількості слини, яка допомагає розщеплювати їжу і виполіскувати її з рота. А понижена дія очищення слини дозволяє бактеріям рости, викликаючи неприємний запах з рота.

Сухість у роті також може бути ще однією потенційною ознакою зневоднення, хоча і не завжди. Серед інших можливих причин: певні ліки або навіть пошкодження нервів. Тому, якщо ви часто відчуваєте липкість та пересохлість в роті, варто звернутися до лікаря.

М’язові спазми або судоми

Ще однією ознакою зневоднення можуть бути м’язові спазми або судоми, кажуть експерти. Це свідчить про те, що у вашому організмі недостатньо ключових мінералів, таких як натрій та калій. Вони допомагають збалансувати рівень рН у вашому тілі, а також контролюють роботу нервової системи.

Фахівці застерігають, якщо ви ходите спекотним днем ​​і починаєте відчувати біль у м’язах або стягнутість, це може бути ознакою того, що ви недостатньо п’єте води.



Спрага може виникнути вже після легкого зневоднення / Фото pexels

Головний біль

Головні болі є поширеною ознакою легкого та помірного зневоднення і вони можуть бути терпимими або інтенсивними.

Дегідратація також здатна спровокувати епізоди мігрені з причин, які наразі не повністю зрозумілі. Дослідники відзначають, що зневоднення насправді може тимчасово зменшити мозкову тканину та спричинити біль.

Темна сеча

За словами лікарки Лебер, одним зі способів діагностувати зневоднення, які використовують медичні працівники, є тестування сечі пацієнта на предмет її надмірної концентрованості. Але це також можна визначити в домашніх умовах.

Просто подивіться на колір сечі. Якщо він блідо-жовтий, ваш організм достатньо зволожений. Якщо темно-жовтий – прийшов час для склянки води, або навіть двох,

– радять у клініці Мейо.

Водночас пам’ятайте, що колір сечі також може змінюватися від ліків, які ви приймаєте, або певних продуктів, які ви споживаєте. Тож якщо у вас є якісь занепокоєння, зверніться до свого лікаря.



Зневоднення може призвести до теплового удару / Фото pexels

Хворобливий стан

Якщо ви відчуваєте головний біль, запаморочення, слабкість або нудоту, вам може здатися, що ви підхопили якийсь вірус. Але це також може бути пов’язано із гідратацією.

Все, що схоже на грип, може бути зневодненням,

– каже Лебер.

Вона додає, що люди також можуть відчувати жар або озноб, особливо при серйозному зневодненні.

Відчуття голоду

Сигнали спраги та голоду частково походять від гіпоталамуса – області мозку, яка окрім температури тіла контролює також і ці функції. Тож якщо ви поїли і незабаром знову відчуваєте голод, варто подумати, чи винуватцем цього не є спрага.

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Втома

Достатня гідратація є дійсно важливою частиною підтримки енергії протягом дня. Вона допомагає тілу доставляти поживні речовини до кожної клітинки і підтримує роботу усіх органів. Якщо організм отримує недостатньо води, то ви можете відчувати втому.

Крім того, гідратація може мати прямий вплив на якість сну, зазначають у Фонді сну. Водночас вони закликають дотримуватись балансу, адже якщо випити занадто багато рідини, це призведе до того, що ви будете прокидатися посеред ночі, щоб сходити до вбиральні. А вранці ви будете відчувати втому.